«Forspoken»: un potentiel à peine exploité

Après moult reports, le studio Square Enix nous présentait enfin son dernier-né cette semaine : Forspoken. Après y avoir consacré plus d’une dizaine d’heures, le constat devient évident. Si ses ambitions sont évidentes – et fort honorables –, elles sont malheureusement trop grandes pour son propre bien.

Rien ne va plus pour Frey Holland. En fait, la vie a pris la vilaine habitude de lui mettre des bâtons dans les roues, et ce depuis sa naissance. Abandonnée par ses parents alors qu’elle n’était qu’un poupon, puis balancée d’une famille d’accueil à une autre, notre héroïne va de galère en galère, évitant de justesse la prison à maintes reprises.

Alors qu’une juge clémente lui fait une fleur avec une sentence allégée à la veille de son 21e anniversaire, Frey tentera de fuir New York pour rebâtir sa vie ailleurs. Mais au détour d’une soirée, elle retrouvera ses mauvaises habitudes et basculera dans un monde fantastique nommé Athia.

Dans cet univers parallèle, elle n’aura comme seul allié qu’un bracelet sentient lui conférant pouvoirs magiques et aptitudes physiques surhumaines pour l’aider dans ses déplacements en combats. Car la route vers la maison sera parsemée d’ennemis et de défis pour la jeune femme (et, par conséquent, pour le joueur également).

Photo fournie par Square Enix

Exclusivité

La barre était haute pour cette première exclusivité PS5 de l’année 2023. Et visiblement, Square Enix a mis toute la gomme pour aller au bout de ses ambitions. Ou, plutôt, pour tenter d’aller au bout de ses ambitions. Car le pari que s’est lancé le studio n’est pas entièrement remporté.

Dès qu’on plonge dans Forspoken – d’abord dans son New York, puis son Athia –, on remarque immédiatement le souci du détail évident, comme la richesse de ses environnements et ses mécaniques de combat novatrices. C’est beau, c’est accueillant, c’est franchement rafraîchissant. Un coup de foudre ? Pas exactement, mais presque.

Les premiers affronts sont effectivement grisants, enivrants et modernes. Mais après quelques heures, ils deviennent rapidement redondants, en plus d’être particulièrement difficiles à manœuvrer. L’aide à la visée – béquille qu’on refuse d’ordinaire de manière catégorique – nous a semblé être la seule option viable à différents moments du jeu tant il devient difficile de viser et d’aligner ses tirs vers les cibles.

Et c’est probablement là que le bât blesse le plus. Car avec des commandes hasardeuses et ses combats alambiqués, on soupire plus qu’on ne s’emballe après quelques heures. Une gestation encore plus longue aurait peut-être permis de mieux calibrer cet élément de Forspoken et, également, lui trouver une ligne directrice plus distincte.

Photo fournie par Square Enix

Un peu de tout

Autant dans le cadre de quêtes principales que secondaires, on a arpenté des contrées jalonnées d’ennemis, combattu des hordes de villageois zombifiés, appris divers sorts et incantations, fabriqué des décoctions magiques... mais aussi suivi des chats errants, nourri des moutons et accordé quelques minutes de notre précieux temps à des chansonniers en manque d’attention.

Bref, Forspoken ratisse large dans ses missions. Un peu trop large, même. Car on en vient à perdre le fil conducteur de cette intrigue, tout comme la personnalité du jeu aux différents parfums (tantôt légers, tantôt plus capiteux) d’Assassin’s Creed, Elden Ring ou encore Horizon Forbidden West. Mais rares sont les occasions où cette nouvelle offrande de Square Enix ne surpasse les jeux qu’elle tente – volontairement ou pas – d’émuler.

Heureusement, tout de même, qu’on s’attache instantanément à Frey Holland, son héroïne nuancée, tridimensionnelle et entièrement humaine. Il est incroyablement facile de s’identifier à elle et de se ranger de son côté après toutes les épreuves que la vie a mises sur son chemin. Et c’est là la principale force de Forspoken : sa dimension humaine et universelle.

Forspoken n’est donc pas un mauvais jeu, loin de là. Mais il est facile de se désoler de le voir n’exploiter qu’une part de son potentiel évident.

Forspoken ★★★☆☆

Disponible sur PS5 et PC