Un premier grand rôle au cinéma pour Maxime Le Flaguais

Même s’il mène une belle carrière au petit écran depuis plusieurs années, Maxime Le Flaguais a dû s’armer de patience avant de décrocher son premier grand rôle au cinéma. C’est maintenant chose faite avec la sortie de Rodéo, le premier long métrage de la réalisatrice Joëlle Desjardins Paquette, dans lequel l’acteur se glisse dans la peau d’un camionneur qui part en road trip avec sa fille de neuf ans.

Rodéo, c’est donc l’histoire de Serge (Le Flaguais), un camionneur et père d’une fillette de neuf ans (Lilou Roy-Lanouette), qui vient de vivre une séparation houleuse avec son ex-compagne. Sentant qu’il est sur le point de perdre la garde de sa fille, il décidera de partir en camion avec elle en direction de l’Alberta, où doit se dérouler un important Truck Rodéo.

Photo fournie par Entract Films

Maxime Le Flaguais dit avoir eu un coup de cœur pour le scénario quand la réalisatrice Joëlle Desjardins Paquette l’a approché pour le rôle, il y a quelques années.

«J’ai carrément pleuré en le lisant, relate-t-il en entrevue au Journal. À la base, il y avait beaucoup de choses qui me touchaient dans ce scénario-là. Le côté suspense, mais aussi le côté universel de l’histoire. Ça peut toucher tout le monde. Et ayant moi-même une petite fille de quatre ans, disons que j’ai été doublement touché.»

Photo Pierre-Paul Poulin

L’acteur de 40 ans n’a pas lésiné sur les efforts pour injecter une bonne dose de réalisme et d’humanité au personnage de Serge. En plus d’avoir suivi des cours pour apprendre à conduire le camion du film (un Kenworth W900), il dit avoir mis beaucoup de lui dans le rôle.

«Je suis quelqu’un qui aime faire des blagues, qui est spontané dans la vie, alors j’ai voulu apporter ce côté-là de ma personnalité au personnage de Serge, explique Maxime Le Flaguais.

«Je suis un farceur de nature, je tiens ça des deux côtés de ma famille. Les Côté et les Le Flaguais sont des boute-en-train. On a le sens de la comédie dans la famille, alors Serge, je l’ai incarné un peu comme ça. Mais il fallait aussi que je tienne compte du fait que c’est aussi un gars impulsif. S’il se fait piler sur le pied par quelqu’un, il ne va pas hésiter à lui mettre son poing au visage. C’est un personnage très nuancé. J’ai voulu l’incarner sans le condamner. J’ai fait partie de ses bonnes et de ses moins bonnes décisions.»

13 ans plus tard

Non seulement Maxime Le Flaguais n’avait pas encore eu la chance de tenir le rôle principal d’un long métrage avant de se faire confier le personnage de Serge, il n’avait pas joué au cinéma depuis le tournage du drame Piché : entre ciel et terre, en 2009. Dans ce film réalisé par Sylvain Archambault, l’acteur partageait le rôle du commandant Piché avec son père, Michel Côté.

Photo Pierre-Paul Poulin

«J’ai été bien déçu de ne pas pouvoir rejouer au cinéma après la sortie de Piché : entre ciel et terre, admet-il. Mais en même temps, j’ai fait beaucoup de télé : Trauma pendant 5 ans, Les pays d’en haut pendant 6 ans, 30 vies pendant deux ans, Le rêve de Champlain, Mon ex à moi... Je n’ai donc pas à me plaindre. J’avais très envie de rejouer au cinéma, mais je crois que j’attendais le bon projet. Et j’ai la chance de le trouver avec Rodéo.»

Le film Rodéo prendra l’affiche ce vendredi.