Il y a 50 ans, un premier numéro un pour Elton John

L’année 1973 a été très bonne pour Elton John. Huit mois avant de lancer le gigantesque Goodbye Yellow Brick Road, l’artiste britannique proposait l’opus Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player sur lequel on retrouve les succès Crocodile Rock et Daniel.

Lancé le 23 janvier 1973 au Royaume-Uni et trois jours plus tard en Amérique du Nord, cet album, son sixième en carrière, vient de fêter ses 50 ans.

Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player a mis la table pour Goodbye Yellow Brick Road sur lequel on retrouve la pièce-titre et les immenses Bennie and the Jets, Saturday Night’s Alright for Fighting et Candle in the Wind.

Au moment de retourner au Château d’Hérouville, en France, où il avait enregistré Honky Château, Elton John était perplexe. Après cinq albums, les choses n’avançaient pas à son goût. Il n’était pas certain de vouloir continuer et le prochain album était peut-être celui de la dernière chance.

Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player, qui dure 43 minutes, a été un énorme succès. Il a atteint la première position des palmarès en Australie, au Canada, en Italie, en Norvège, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le succès

Le simple Crocodile Rock a été numéro 1 au Canada et aux États-Unis. C’était la première fois qu’une chanson d’Elton John se retrouvait au sommet du palmarès Billboard Hot 100 au pays de l’Oncle Sam et aussi au Canada. Cette chanson, comme toutes les autres de cet album, écrite par le tandem Elton John et Bernie Taupin, a été lancée quelques mois avant la parution de l’opus Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player.

Dans une entrevue avec le magazine Esquire, en 2012, Bernie Taupin a raconté que Crocodile Rock était une chanson amusante qu’il a écrite, même si ce n’est pas quelque chose qu’il aurait envie d’écouter. Les amateurs de musique, eux, l’ont énormément aimée et elle fait encore partie, 50 ans plus tard, des chansons qu’il interprète en concert.

Crocodile Rock a été inspirée par le succès de la chanson Eagle Rock de la formation australienne Daddy Cool qui s’est vendue à un million de copies au pays des kangourous. Elton John avait entendu cette chanson lors d’un spectacle du groupe en 1972 et il avait été impressionné.

Daniel

Daniel, le deuxième extrait, a aussi atteint le sommet du palmarès canadien et le deuxième rang du côté de nos voisins américains. Bernie Taupin a raconté avoir écrit les paroles de cette chanson après avoir lu un article dans le magazine Time. Un court texte qui précisait que les soldats qui revenaient de la guerre du Vietnam étaient des gens simples qui étaient majoritairement embarrassés par l’adulation et l’animosité déployées à leur endroit. «J’ai écrit cette chanson du point de vue d’un jeune homme qui voit son grand frère partir afin de fuir cette situation. J’ai choisi l’Espagne (Spain) parce que ça rimait avec avion (plane)», a-t-il indiqué dans une entrevue publiée sur le site UDiscoverMusic en février 2022.

Détail amusant, le titre de l’album Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player est issu d’une phrase lancée par Groucho Marx qui avait invité le pianiste-chanteur à une fête à son domicile à Los Angeles. L’histoire raconte que l’acteur et comédien américain l’a présenté comme étant John Elton et qu’il l’a pointé du doigt avec son index et son majeur comme si c’était un pistolet. Elton John aurait levé les mains en disant «Ne me tirez pas, je suis seulement le joueur de piano».