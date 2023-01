Voyager autrement: un bateau à taille humaine pour se réconcilier avec les croisières

L’engouement pour les croisières s’est refroidi ou estompé avec la pandémie. Pour certains, la perspective de gigantesques villes flottantes donne toujours le vertige. Pour d’autres, les conditions économiques actuelles ne sont pas favorables. Pour se réconcilier avec cet univers ou pour l’apprivoiser à nouveau, les adeptes et les curieux pourraient vivre cette expérience en misant sur un bateau de taille plus modeste.

C’est ce que j’ai fait en décembre dernier lors d’un séjour de sept nuitées à bord du MS Belle de l’Adriatique. Après une pause de dix années, l’armateur alsacien CroisiEurope est de retour depuis l’année dernière sur la mer Rouge avec des itinéraires faisant escale en Égypte et en Jordanie.

Voilà déjà quelques années que le secteur des croisières s’attelle à faire mieux face aux nombreuses critiques environnementales qui l’assaillent.

Certes, le MS Belle de l’Adriatique ne promet pas une croisière entièrement verte, mais de par sa taille modeste, le bateau est d’emblée moins polluant. Nous sommes loin de ces mastodontes des mers vivement critiqués pour leur lourde empreinte écologique.

Contrairement à certains de ces navires se déplaçant encore au fioul lourd, le modeste bateau est propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), une solution favorisant une réduction de 30 à 40 % de gaz à effet de serre. Même si ce n’est pas encore parfait, c’est un premier pas qui fait une différence.

«Un effort constant et une réflexion sont mis de l’avant chaque année afin de verdir nos prestations. Nos bateaux sont équipés d’économiseurs d’eau et de systèmes de traitement des déchets et des eaux usées et sont alimentés à quai, explique Axel AraszKiewicz, responsable des Relations extérieures chez CroisiEurope. Le triage des matières recyclables se fait sur place et les bouteilles de plastique vont disparaître pour être remplacées par des fontaines à eau et des gourdes pour les excursions».

Les coques sont aussi peintes avec des composantes non polluantes.

Approche personnalisée et convivialité

Évidemment, les escales sont les points d’orgue d’une telle croisière, mais la taille humaine assure aussi un séjour convivial et intimiste.

Photo fournie par CroisiEurope

Confortable et chaleureux, ce navire cinq ancres, premier maritime de la compagnie, a été rénové en 2017. Ses quatre ponts, ses 99 cabines et quelques espaces communs me sont apparus amplement suffisants pour satisfaire les passagers à bord. Et, rien de tel qu’un équipage d’une cinquantaine de personnes pour prendre soin de tout au plus 197 personnes ! J’ai apprécié le personnel charmant tenant compte de nos habitudes et préférences, la gastronomie française, les plats thématiques et l’encadrement francophone.

Photo fournie par CroisiEurope

Ma cabine était simple et jolie et la literie confortable.

Photo fournie par CroisiEurope

J’ai aussi apprécié la lente et calme navigation en mer le long des côtes, dénuée de pollution sonore et la coordination très fluide des passagers lors des escales.

Rien de tel que de petits groupes pour éviter les longues files d’attente lors des contrôles des passeports et débarquements et embarquements!

Repères