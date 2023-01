1,6 million de curieux et une pointe à 2,2 millions: la meilleure audience de la saison pour «La Voix»

Le troisième épisode des auditions à l’aveugle de «La Voix» a permis à l’émission dominicale de TVA d’enregistrer sa meilleure audience à ce jour.

Selon les chiffres non confirmés de Numeris, 1,6 million de téléspectateurs étaient au rendez-vous pour voir les coachs Corneille, Marc Dupré, Marjo et Mario Pelchat continuer à constituer leur équipe respective. Soulignons que TVA a précisé à l’Agence QMI qu’une pointe de 2 002 000 de téléspectateurs a été mesurée à 19 h 53. Les 15 et 22 janvier, l’émission animée par Charles Lafortune avait obtenu auditoire non confirmé de 1 463 900 et de 1 490 800 personnes.

«La vraie nature» à la même antenne a attiré 865 900 curieux dimanche.

«Tout le monde en parle» du côté d'ICI Télé et «Big Brother Célébrités» sur Noovo ont rallié respectivement 932 700 adeptes et 722 800.