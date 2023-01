Après la neige, vague de froid sur le Québec

Le mercure va dégringoler cette semaine au Québec en raison d’une masse d’air de l’Arctique qui balaiera plusieurs régions de la province.

Des avertissements de froid extrême ont été émis pour les régions du nord et nord-ouest de la province par Environnement Canada qui prévoit un refroidissement éolien de -43°C à -38°C dans la nuit de lundi à mardi.

Cette vague de froid devrait persister jusqu’à vendredi, avec un intermède de remontée du mercure jeudi, mais le temps s’annonce plus ensoleillé mardi et mercredi, contrairement à la journée de lundi où on prévoit des nuages avec un peu de neige.

Dans le Grand Montréal, on prévoit de la petite neige lundi avec des températures stables de -10°C, mais les températures seront plus confortables dans les secteurs du centre du Québec comme l’Estrie et la Beauce.

Un même scénario est à prévoir dans l’est de la province avec nuages et neige intermittente ne dépassant pas 2 à 4 centimètres d’accumulations par endroits, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

Mardi, l’agence fédérale prévoit le retour du soleil, mais avec toujours des températures plus froides presque partout au Québec où le froid polaire fera regretter à plus d’un la canicule estivale de juillet.