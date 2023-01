CH: Kirby Dach et Christian Dvorak encore absents

Les attaquants du Canadien de Montréal Kirby Dach et Christian Dvorak ont une fois de plus sauté leur tour à l’entraînement, lundi à Brossard, profitant plutôt d’une journée de traitements.

En ajoutant le défenseur Joel Edmundson, dont l’état est évalué quotidiennement, et la liste des blessés, ce sont 14 joueurs sur lesquels l’entraîneur-chef Martin St-Louis ne peut compter pour les exercices du jour.

Le reste de leurs coéquipiers en santé reprenait l’entraînement en vue du dernier match avant la pause du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il aura lieu mardi au Centre Bell contre les Sénateurs d’Ottawa.

Bienvenue

Avec son expérience, le gardien Jake Allen est bien placé pour discuter du rôle et de l’importance de cette pause au cœur d’une saison de hockey de la LNH toujours très dure pour les joueurs.

En effet, plusieurs d’entre eux jouent avec des blessures et un peu de repos est certainement apprécié. Mais le retour n’est pas toujours facile.

«Il y aura toujours une pause en raison du match des étoiles, a lancé Allen en point de presse après la séance. Je pense que si tu regardes aux quatre coins de la ligue, elle est probablement la bienvenue. Plusieurs joueurs se battent contre des blessures. C’est une longue saison. C’est assurément difficile de se remettre en marche à nouveau [après la pause], mais en même temps, tout le monde est dans le même bateau.»

«On va prendre la pause, ça devrait nous aider», a quant à lui affirmé St-Louis.

Progrès

Le Canadien tentera de mettre un terme à sa séquence de trois revers et de venger sa lourde défaite de 5 à 0 subie samedi dans la capitale canadienne. Mais victoire ou défaite, St-Louis se dit satisfait des progrès de son équipe depuis les mauvais moments du temps des Fêtes.

«C’est important de se sentir bien comme équipe, a dit St-Louis lorsque questionné sur l’importance de remporter ce match. C’est sûr que tu veux gagner.»

«Je suis content d’où nous en sommes rendus comme équipe. On va amener la même chose [mardi]. On va essayer de gagner, mais je suis quand même assez à l’aise d’amorcer la pause à l’endroit qu’on occupe comme équipe. Il y a du positif.»

Thomas Chabot blessé, mais en uniforme

Photo d'archives Martin Chevalier

Le défenseur des Sénateurs d'Ottawa Thomas Chabot est incommodé par une blessure l'ayant forcé à rater la séance d’entraînement des siens, lundi, mais il sera en uniforme contre le Canadien, mardi à Montréal.

C’est du moins ce que le quotidien «Ottawa Sun» a avancé. Le Québécois a quitté momentanément le match de samedi contre le Tricolore dans la capitale nationale avant de revenir au jeu.

Chabot a pris part à 44 des 49 matchs des Sénateurs jusqu’ici cette saison, récoltant huit buts et 26 points, tout en montrant un différentiel de -12. Avec 25 min 50 s sur la glace par rencontre, il est le quatrième joueur le plus utilisé du circuit après Cale Makar, Drew Doughty et Rasmus Dahlin.

Celui qui soufflait ses 26 bougies lundi a totalisé deux buts et huit points, présentant une fiche de -15, en 21 rencontres face au Tricolore en carrière.