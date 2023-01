Claudette Dion réagit pour la première fois à la maladie de sa petite sœur Céline

Claudette Dion n’avait pas réagi publiquement à l’annonce de la maladie rare dont sa sœur Céline est atteinte. «Le mieux que je peux faire, c’est de lancer du positif. Je crois vraiment en la force de l’amour», a dit au Journal la chanteuse de 74 ans qui ne peut s’imaginer ne plus revoir Céline remonter sur scène.

• À lire aussi: Céline Dion souffre d’un trouble neurologique rare

• À lire aussi: La maladie de Céline Dion

En décembre dernier, une nouvelle a rapidement fait le tour du globe. Dans une touchante vidéo, Céline Dion annonçait souffrir d’une maladie neurologique rare, appelée syndrome de la personne raide. Cette maladie toucherait une personne sur un million. Sans surprise, Céline avait décidé d’annuler ou de reporter tous les concerts de sa tournée mondiale.

Le jour de l’annonce, Claudette Dion a rapidement décidé de fermer son téléphone cellulaire. «Je ne voulais pas faire le spectacle du “braillage” en ligne, raconte-t-elle au Journal. J’ai eu beaucoup d’appels, mais j’ai fermé mon téléphone parce que j’avais de la difficulté à en parler.»

Un mois et demi plus tard, Claudette Dion accepte d’aborder la maladie de sa jeune sœur. «Elle a fait ça avec un aplomb, mentionne-t-elle à propos de la vidéo que Céline avait partagée. Je sais qu’elle s’est retenue. Ce n’était pas en crise, en larmes, en détresse. Elle a expliqué ce que c’était. Mais j’ai confiance que la vie va lui remettre ce qu’elle a donné. Parce que c’est une fille extrêmement intelligente, extrêmement généreuse, talentueuse. Et amoureuse de la vie aussi. [...] Le mieux que je peux faire, c’est de lancer du positif. Je crois vraiment à la force de l’amour. Je lui souhaite la meilleure des chances, c’est sûr et certain.»

À Denver pour des traitements

Quand on lui demande si elle a eu des nouvelles récentes de Céline, Claudette répond avoir su qu’elle était à Denver, au Colorado, ces jours-ci. « Elle est entourée de spécialistes. »

«Depuis l’âge de 12 ans qu’elle travaille, cet enfant-là, poursuit Claudette sur sa sœur. Elle n’a pas vraiment eu d’adolescence. Elle a toujours travaillé. Elle s’est toujours donnée. C’est un choix. Elle ne faisait pas pitié. Mais en même temps, d’avoir donné autant et d’être capable de profiter du reste de ta vie avec tes enfants qui prennent de l’âge...»

Claudette Dion ne peut envisager un futur dans lequel Céline ne remonterait plus sur scène. «Je ne suis pas capable d’imaginer ça de même. Elle est tellement à sa place, tellement sur son X. Plutôt que de pleurer sur son sort, j’essaie de lui envoyer des ondes positives et de faire en sorte qu’un jour, elle montera sur scène.»

Qu’a pensé Claudette du fameux palmarès du magazine Rolling Stone, qui n’a pas mis Céline dans sa liste des 200 meilleurs chanteurs de l’histoire? Elle éclate de rire. « Ça n’a aucun bon sens. Ils ont mis Françoise Hardy, que j’admire, mais qui n’a jamais livré ce que Piaf a livré en France. Quand t’es capable de mettre Françoise Hardy et d’oublier Piaf... Je ne pense pas qu’ils aient mérité des grands éloges avec leur liste. »

Elle se réjouit toutefois en voyant que l’oubli de Céline dans ce palmarès a fait le tour du globe. « Ç’a été un beau témoignage de solidarité et d’amour. »

Un concert dédié à Céline

Le 30 mars prochain, au Cabaret du Casino de Montréal, Claudette Dion et Richard Abel dédieront leur concert à Céline, qui fêtera alors ses 55 ans. Le pianiste amorcera une tournée pour souligner ses 40 ans de carrière. Il a décidé d’inviter Claudette à l’accompagner sur scène.

Joël Lemay / Agence QMI

«Il y aura 600 ou 700 personnes dans la salle cet après-midi-là, dit Claudette. On va les faire chanter toute la gang. Il va falloir que toute cette émotion-là se transporte jusqu’à Céline pour lui dire à quel point on l’admire, on l’aime et qu’on s’ennuie.

«J’ai longtemps fait rire de moi quand j’ai dit, avec le trophée à l’ADISQ: c’est Céliiiiiine! poursuit Claudette. Mais le 30 mars, au casino, il n’y a personne qui va m’empêcher de dire: c’est l’anniversaire à qui aujourd’hui? À Céliiiiiine! Il n’y a personne qui va m’empêcher de le dire. Je suis sa marraine, après tout. J’ai un privilège. [rires]»