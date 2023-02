Comment aider quelqu’un qui ne trouve plus le sommeil?

Il me semble aberrant que le médecin de famille du monsieur retraité qui a perdu le sommeil et à propos duquel sa fille vous écrit ce matin abandonne ce dernier à son sort. Je comprends que des proches, et vous-même Louise, lui recommandiez de consulter en psychologie pour tenter d’identifier les causes de son insomnie et agir à la source du problème.

Mais vous dites ça en oubliant que les psychologues ne sont pas faciles d’accès dans un système public dépassé par les évènements, encore moins dans le privé pour un retraité aux rentrées d’argent des plus limitées, sans compter qu’il n’a aucune assurance d’espérer un certain résultat dans un délai raisonnable.

Pour ma part, je trouve difficile de comprendre pourquoi les benzodiazépines font si peur aux médecins malgré un risque gérable de dépendance, particulièrement s’ils font une prescription limitée dans le temps. Une autre option serait de prescrire des mini doses d’antidépresseurs d’une autre époque visant un effet d’induction du sommeil.

Il est fort possible que les médecins d’aujourd’hui aient été traumatisés par la mauvaise presse récurrente sur les benzodiazépines ainsi que par la crise des opiacés. Mais devant semblables invraisemblances, comment se surprendre que de plus en plus de gens désespérés fassent de l’automédication en prenant de fortes doses de Gravol ou de Bénadryl, se rendent à la SQDC pour se procurer des champignons magiques ou des micro doses d’autres substances, tâtent le marché illicite pour acheter certaines cochonneries, et finalement prennent de l’alcool pour son effet de somnolence pouvant induire le sommeil ?

Quant à l’introspection et à la fameuse méditation proposées par certains et certaines, je vous ferai remarquer que ce ne sont pas des remèdes efficaces et universels destinés à tout le monde. À bout d’arguments valables, je suggère quand même à ce monsieur de s’adresser à son pharmacien qui pourra certainement le guider vers un médicament sans ordonnance qu’il a certainement sur ses tablettes. Même si ce type de produit a un potentiel d’efficacité limité, il en a quand même un certain.

D’une autre époque

C’est probablement le fait d’être d’une autre époque, donc d’être quelqu’un avec de l’expérience, qui vous a permis de faire un survol aussi complet de la situation de ce monsieur et de lui faire des suggestions aussi pertinentes. Merci d’avoir pris la peine de m’écrire à son intention. Peut-être ferez-vous même réfléchir certains médecins ?