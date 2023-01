Dans «Alertes», «Mégantic» et «Indéfendable»: Éric Robidoux ne chôme pas

Caméléon est le qualificatif qui sied le mieux à Éric Robidoux. Après avoir fait sa marque au théâtre et en danse contemporaine, le comédien se signale depuis quelques années grâce à la diversité des rôles qu’il porte jusque dans nos salons.

Très occupé en 2022, Éric Robidoux demeure actif en ce début d’année alors qu’il poursuit la tournée de la pièce «Le roman de Monsieur Molière» pour quatre dernières représentations, d’ici le 9 février.

Il planche aussi sur un projet de fiction «très personnel» avec son ami Jean-François Leblanc, qui est réalisateur. Un producteur appuie le duo et un diffuseur a été approché. Donc histoire à suivre. «C’est très embryonnaire, mais on prévoit 10 épisodes et la série pourrait se poursuivre sur trois saisons.»

On peut voir Éric Robidoux dans la troisième saison d’«Alertes», à TVA, dans laquelle il se glisse dans la peau du psychocriminologue Hugo Champagne, le nouvel amoureux de la capitaine Duquette (Sophie Prégent).

«Ça brasse pour Hugo cet hiver. Il est curieux des pathologies et il a une intelligence instinctive, alors il s’intéresse à un pyromane pour nourrir sa connaissance des individus. Il va jusqu’à se mettre dans leur peau. Il va assez loin là-dedans et Stéphanie va être un peu plus froide avec lui», a-t-il dit en entrevue avec l’Agence QMI.

De plus, il sera bientôt de retour dans la quotidienne «Indéfendable», dans laquelle il incarne Laurent Bissonnette, un collègue de Sara (Catherine Renaud), la femme de Léo MacDonald (Sébastien Delorme). «Sara va tenter un peu le diable, car Léo n’est pas souvent là. Sara et Laurent sont des collègues, c’est plutôt platonique entre eux, mais ils passent du temps ensemble.»

PHOTO COURTOISIE

En vedette dans «Mégantic»

Éric Robidoux brillera de plus dans la série la plus attendue de l’année, «Mégantic», qui sera disponible sur Club illico dès le 9 février prochain. Il y interprète un rescapé du Musi-Café lors de la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013.

«C’est tellement bien écrit, sensible. C’est un engagement qui a été total et ça avait du sens de faire ce projet, dans mon cœur et dans mes référents culturels. C’est un projet qu’on a fait par respect pour ces gens-là courageux.»

Ça ne s'arrête pas là pour ses engagements. Il incarnera un avocat qui plaide devant la Cour Suprême pour le droit à l’avortement dans «Désobéir: le choix de Chantale Daigle», qui sera disponible Crave le 8 mars prochain. «J’avais des pages et des pages à apprendre en même temps que le texte de "Molière". C’était assez rocambolesque comme jeu de mémoire. J’ai compris pourquoi les gens me demandaient si j’avais déjà joué un avocat!»

Après s’être illustré dans «Motel Paradis», dans «Cerebrum 2» et dans «Les mecs 3» l’an dernier, Éric sera aussi de passage dans «Contre-offre», sur Noovo, et il reviendra dans «5e rang» du côté d’ICI Télé. Bref, les défis abondent pour l’homme de 42 ans, qui vit de son art depuis 18 ans.

Disant aimer autant «les personnages profonds et le cinéma d’auteur» que le «sport de tourner à la télé», il aimerait éventuellement faire moins de rôles différents à la fois et décrocher un ou deux rôles plus importants, qu’il serait à même de développer davantage.

«J’aime ça jouer les têtes brûlées comme dans "Motel Paradis" sur Club illico. J’aime que ce soit diversifié, à plein de niveaux. Des pères, des trous de cul, des gagnants ou des perdants, je trouve ça fascinant, c’est très beau de la part de mes pairs de penser à moi et de me faire confiance.»