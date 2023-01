Du popcorn québécois chez Disney aux États-Unis

Le fabricant de popcorn montréalais Bad Monkey est sur la voie d’une croissance exponentielle de ses ventes alors qu’il vient de signer des partenariats avec Disney aux États-Unis et Kraft Heinz au Canada.

Déjà partenaire de Disney au Canada depuis quelques mois, Bad Monkey a signé une entente américaine avec le géant du divertissement, qui fera des petits singes québécois son véhicule publicitaire chez les détaillants en alimentation. On verra les emballages de produits de Bad Monkey s’habiller aux couleurs des films Marvel Avengers, Gardiens de la galaxie et autres, tels que Strange World.

Le partenariat s’est établi par l’envoi de messages sur le réseau social LinkedIn à une dirigeante de Disney. Sans réponse après une première tentative, le cofondateur de Bad Monkey Fabio Zeppilli a persisté.

« La personne en avait probablement assez de me voir insister et elle m’a dit de lui envoyer mes produits en Floride ! Elle a goûté et adoré ; les gens à son bureau ont tout mangé ! », raconte l’entrepreneur de 40 ans, qui a pu alors commencer la négociation.

La même tactique a été utilisée pour joindre Kraft Heinz, avec qui Bad Monkey vendra au Canada du popcorn à saveur de Kraft Diner, de beurre d’arachides et de ketchup.

Au Québec, en vue du SuperBowl, la marque s’est associée à La Cage.

D’avocat à roi du maïs soufflé

Bad Monkey est issu d’un surnom affectueux hérité de la mère des frères Fabio et Joseph Zeppilli, appelés vilains petits singes lorsqu’ils étaient turbulents. Fabio menait une carrière d’avocat et son frère était en finances lorsqu’ils ont commencé à vendre leur popcorn pour des fêtes d’enfants en 2016.

S’ennuyant dans leurs carrières respectives, ils ont eu le désir de se lancer en affaires avec un produit qui aurait « l’attitude et l’énergie du Red Bull et la qualité du Starbucks, à un prix proche du Wal-Mart. »

Un premier épicier Metro les a invités à commercialiser leur produit et petit à petit, Bad Monkey s’est invité dans d’autres succursales, puis est entré chez IGA. Les deux frères avaient loué un appartement dans Montréal-Nord pour fabriquer leur marchandise et dormaient sur de petits matelas au sol.

« Notre mère était nerveuse. J’ai vendu ma voiture et mon frère son condo pour investir dans notre projet. On a tout mis dans Bad Monkey et on ne s’est pas fait de salaire pendant deux ans », se souvient Fabio.

Dragons et succès

Un passage à l’émission Dans l’œil du dragon en 2018 a ouvert beaucoup de portes et un autre chez la version canadienne a fourni un nouvel élan. Les dragons voulaient être partenaires, mais aucune entente n’a finalement été conclue du fait que les investisseurs se sont montrés gourmands.

L’entreprise est aujourd’hui la propriété des frères Zeppilli et de la Corporation financière Champlain, partenaire de croissance.

Bad Monkey est distribué dans plus de 18 000 points de vente en Amérique et au-delà. La marque amorce une diversification de ses produits en lançant du chocolat au popcorn, une solution de rechange aux collations contenant des noix.

« Notre but, c’est de devenir un Kellogg’s québécois dans le marché des collations », lance Fabio Zeppilli, enthousiaste.