Formation d'infirmières auxiliaires: bientôt du renfort dans le réseau de la santé

Le réseau de la santé pourra compter sur du renfort dans les prochaines semaines pour pourvoir des postes d’infirmières auxiliaires.

Quelque 1798 personnes qui suivent actuellement les formations accélérées d'infirmières auxiliaires dans la province recevront leur diplôme et intégreront les établissements de santé entre mars et décembre prochain.

L'implantation du cours accéléré de 14 mois, plutôt que 22 mois, visait à répondre à la pénurie de personnel.

Au Bas-Saint-Laurent, les cohortes lancées l'an dernier à Rivière-du-Loup, à Rimouski et à Matane complèteront leur formation à la fin du mois de mai. Les autorités sanitaires indiquent que les cours se déroulent bien. La relève pourra intégrer les unités de soins des établissements du CISSS dès la fin du mois de mai.

Sur les 49 candidats qui ont débuté le programme, 32 personnes sont toujours inscrites dans la région.

«Il y a eu oui des abandons, mais c'est un programme qui est fait de façon accélérée. Donc, les apprentissages vont deux fois plus vite. À ce moment-là, on s'attendait à ce qu'il y ait des abandons en lien avec le programme. Mais, on est quand même fier de pouvoir de les accueillir sur l'ensemble du territoire», a expliqué la coordonnatrice des services administratifs en ressources humaines au CISSS du Bas-St-Laurent, Katy Pelletier.

L'intégration de ces ressources dans le réseau de la santé se fera de la même manière que le processus d'embauche régulier. Ces renforts sont attendus, puisqu'il manque actuellement, avec les postes vacants et les absences, 195 infirmières auxiliaires au Bas-Saint-Laurent.

«En fonction de notre planification de main-d'œuvre pour l'ensemble de la couverture du Bas-Saint-Laurent, on a de grands besoins d'infirmières auxiliaires, ça ne viendra pas couvrir l'ensemble des besoins, mais ça vient quand même nous donner un souffle nouveau considérant que c'est une cohorte qui a été faite de façon exceptionnelle par le ministère», a ajouté Mme Pelletier.

Sur la Côte-Nord, 11 candidats termineront à la fin mars leur formation accélérée pour devenir infirmière auxiliaire. Leur intégration dans le réseau est prévue par la suite.

Pour l'instant, le ministère de la Santé et des Services sociaux ne prévoit pas d'autres formations accélérées du genre. Pour favoriser les initiatives locales qui permettent de dégager le personnel clinique des tâches administratives, un appel à projets est en cours auprès des établissements du réseau.