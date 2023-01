Hausse du plafond salarial dans la NFL

Les équipes de la NFL pourront dépenser 16,6 millions $ de plus pour embaucher des joueurs en 2023.

Lundi, le réseau NFL Network a appris que le plafond salarial passera de 208,2 millions $ à 224,8 millions $. Il s’agit d’une deuxième hausse de suite, après que le circuit Goodell eut réduit la capacité de ses formations de débourser en 2021, et ce, en raison de la COVID-19. Cette année-là, la limite était de 182,5 millions $.

Dans la NFL, le plafond salarial est négocié en partenariat avec l’Association des joueurs et basé sur les revenus projetés de la ligue.

Récemment, le circuit s’est assuré de toucher beaucoup plus d’argent en paraphant de nouvelles ententes de droits de télédiffusion et en imposant un partage des revenus sur les gains reliés aux paris sportifs. De plus, la NFL a ajouté une 17e partie à sa saison régulière.