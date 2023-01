Il est tombé deux fois plus de neige que la normale en janvier

En janvier seulement, certaines villes comme Trois-Rivières, Gatineau ou encore Montréal ont reçu presque le double des précipitations qui tombent habituellement.

C’est la ville de Trois-Rivières qui a reçu le plus de neige au total (environ 106 centimètres) au cours du mois de janvier, suivi de près par la région de Gatineau-Ottawa (environ 91 cm).

La région de Montréal occupe la troisième place du podium avec 89,4 cm de neige, alors que la normale est de 49,5 cm. «C’est pas le double, mais on est pas loin», a déclaré André Cantin, météorologue chez Environnement Canada, en soulignant qu’un ou deux centimètres supplémentaires pourraient s’ajouter mardi.

Deux bordées sont principalement responsables de toute cette neige. Souvenons-nous notamment de la première tempête de l’année, le vendredi 13 janvier, au cours de laquelle plus de 20 cm de neige se sont accumulés un peu partout sur le Québec, et entre 20 et 25 cm rien qu’à Montréal. Enfin, la plus grosse tempête depuis le début de la saison est celle du 25 janvier qui a laissé entre 25 et 35 cm de neige rien que sur la métropole.

Côtés températures, elles ont été particulièrement douces et légèrement au-dessus des normales de saison. À Montréal, la moyenne en date de dimanche a été de -4 °C alors que la normale est de -9 °C.

«On n’a pas eu de record au mois de janvier, mais on peut le qualifier de très neigeux et de très doux», a indiqué le météorologue.

Selon M. Cantin, les températures seront plus près des normales de saison au mois de février. «Février sera plus froid que ce qu’on a connu en janvier. De façon générale avec des précipitations de neige assez fréquente.»

Le chargement de la neige au ralenti à Montréal

Photo Agence QMI, Joël Lemay

L’opération de chargement de neige déclenchée jeudi dernier après la plus grosse tempête de la saison pour Montréal a donné du fil à retordre aux déneigeurs et celle-ci n’est d’ailleurs pas terminée.

«On a ralenti l’opération de chargement de la neige dimanche», a confié Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, à l’Agence QMI lundi.

«Les camions et les équipements qu’on utilise pour le chargement, c’est les mêmes qu’on utilise pour tasser la neige puis ajouter de la petite roche et du sel. Dimanche on a dépassé les 10 cm de neige, donc on a interrompu de façon momentanée l’opération de chargement de la neige. [...] La grande majorité des arrondissements ont complété le tout dimanche après-midi et sont revenus à l’opération de chargement de la neige pendant la nuit.»

«Il reste la moitié du chargement à faire, soit 5000 km à effectuer. C’est neuf fois l’aller-retour de Montréal à Québec, mais en roulant à 15 km/h», a-t-il ajouté, précisant que l’opération de chargement devrait être complétée d’ici vendredi dans la journée.»

«On a donné la pause pendant le week-end à nos chauffeurs, donc on a tout le personnel pour venir à bout de ce banc de neige là.»