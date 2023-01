Jazz Chisholm fils sur la couverture de «MLB The Show 23»

Le joueur d’avant-champ des Marlins de Miami Jazz Chisholm fils sera en vedette sur la couverture du jeu vidéo «MLB The Show 23».

• À lire aussi: Temple de la renommée du baseball: Scott Rolen sera intronisé à Cooperstown

• À lire aussi: MLB: autre «puissante» acquisition des Padres

C’est ce qu’a annoncé le San Diego Studio, la compagnie qui produit annuellement le jeu, lundi.

Le choix de Chisholm fils détonne des sélections passées, puisqu’il s’agit d’un jeune joueur prometteur. Habituellement, des athlètes plus établis – et souvent détenteur du titre de joueur par excellence – sont en vedette. C’était notamment le cas de Shohei Ohtani (2022), Josh Donaldson (2015) et Dustin Pedroia (2009).

«Le baseball est dans une guerre culturelle depuis quelques années», a affirmé Chisholm fils, dont les propos ont été rapportés par le «Sports Illustrated».

«J’ai l’impression qu’il s’agit d’un moyen de démontrer que notre culture est différente maintenant», a-t-il ajouté.

Chisholm fils a précisé qu’il voulait être un élément dans le changement de réputation du baseball, qui serait considéré par plusieurs comme étant en retard sur son époque.

«Je veux que les gens traitent le baseball comme ils traitent le basketball ou le football, car j'ai toujours été amoureux du baseball.»

«C'est comme quand vous regardez Ja Morant dans la NBA. C'est lui que vous voulez voir! Il rend le spectacle amusant à regarder pour tout le monde. C'est ce que je veux être.»

L’an dernier, Chisholm fils a été invité au match des étoiles du baseball majeur pour la première fois de sa carrière, lui qui disputait une troisième saison. En 60 parties pendant la campagne 2022, il a maintenu une moyenne au bâton de ,254. Il a frappé 54 coups sûrs, dont 14 circuits.