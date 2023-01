L’alcool, pas si cool que ça

Cette semaine, j’apprenais, dans le 24 heures, que la génération Z consomme 20 % moins d’alcool par personne que ma génération, les millénariaux, quand nous avions leur âge. Entre toutes, la génération Z serait celle qui boit le moins d’alcool.

Si j’étais née une année plus tard, je ferais partie de la génération Z. Étant proche de cette génération, je n’ai pas été étonnée en lisant cette statistique.

Dans mon cercle d’amis, c’est bien rare que l’on se débouche des bières ou autres boissons alcoolisées quand l’on se rencontre.

Dans ma famille, on ne boit pas beaucoup d’alcool non plus. À Noël, seulement une ou deux bouteilles de vin sont ouvertes, même si l’on est plus d’une quinzaine.

Quand j’entends des histoires à propos des dérapes que l’alcool cause dans les rencontres familiales et amicales de mes amis, je me trouve chanceuse que cette substance ne soit pas le point central des moments que je partage avec mes êtres chers.

Selon ma jeune expérience, je constate que le fait de ne pas consommer beaucoup d’alcool dans un contexte familial ou amical favorise les échanges sains.

Est-ce nécessaire ?

Nous devrions nous interroger sur nos automatismes en lien avec l’alcool.

Quand on vit un moment de bonheur comme un anniversaire par exemple, est-ce nécessaire de le souligner en buvant des consommations alcoolisées ? Quand un ami vit une peine, devrions-nous vraiment avoir le réflexe de lui proposer des shooters ?

Et dans la société, la place qui est accordée à ces substances enivrantes ne serait-elle pas trop importante ? Par exemple, dans certains talk-shows, est-ce nécessaire de voir des gens consommer de l’alcool ? Je ne pense pas. Tout comme il ne serait pas nécessaire de voir des personnes consommer du cannabis dans ce genre d’émissions.

La génération Z nous prouve que l’alcool n’est pas obligatoire pour vivre des moments de plaisir et de connexion.