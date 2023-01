Le capitaine du Canadien Nick Suzuki a grandement ralenti offensivement depuis le 10 décembre

Nick Suzuki avait déjà de gros patins à remplir en l’absence de Sean Monahan, le deuxième centre de l’équipe. Mais depuis le 21 janvier, soit les quatre dernières rencontres, Suzuki doit apprendre à vivre sans son grand complice, Cole Caufield.

• À lire aussi: Owen Beck: en rodage chez les Petes

• À lire aussi: Canadien: regard vers le futur

Sur le strict plan des statistiques, Suzuki se retrouve dans un gros creux de vague. Avant la blessure au pied droit de Monahan, un malaise qui le garde toujours à l’infirmerie, le capitaine du Canadien roulait à un très bon rythme avec 28 points (10 buts, 18 passes) en 25 rencontres. Il se retrouvait au 23e rang des meilleurs pointeurs de la LNH.

À l’image de l’équipe, Suzuki a frappé un mur. À ses 25 dernières rencontres, il a récolté seulement dix points (2 buts, 8 passes). Kirby Dach (14 points) et Caufield (13 points) ont écrit plus souvent leur nom sur la feuille de pointage au cours de cette période.

Malgré cette chute assez drastique, Suzuki cherche à garder le moral.

«Je veux bien jouer, je veux être bon sur 200 pieds, a dit l’Ontarien. La production n’est pas là dernièrement. J’ai toutefois eu des chances à mes derniers matchs. J’ai manqué un but ouvert au dernier match à Ottawa [fin de 2e période]. Je dois garder ma confiance.

«Je ne suis pas inquiet, a-t-il poursuivi. Je fabrique encore des jeux, je décoche des tirs, mais ça ne roule pas comme je le souhaite. J’aurais probablement besoin d’obtenir une deuxième passe sur un but juste pour changer un peu le rythme. Je ne veux pas tricher simplement pour obtenir des statistiques offensives.»

Une saison d’apprentissage

Martin St-Louis a également regardé au-delà des chiffres.

«On parle de Suzie [Suzuki], mais je suis content de son progrès, a mentionné l’entraîneur en chef. C’est un jeune joueur qui avait bien des choses sur ses épaules cette année. Premièrement, il est notre capitaine. Deuxièmement, nous vivons avec plusieurs blessés au sein de l’équipe. Troisièmement, il joue contre les meilleurs trios et il obtient de grosses minutes avec des présences en supériorité numérique et en infériorité numérique. Il a beaucoup de responsabilités. Il traversera cette saison et il en sortira comme un meilleur joueur.»

Âgé de 23 ans et à sa quatrième saison dans la LNH, Suzuki a un temps de jeu moyen de 21 min 20 s. Il devance par plus de trois minutes le deuxième attaquant le plus utilisé au sein de l’équipe en Dach (18 min 13 s).

Sans Caufield

Blessé à l’épaule droite, Caufield s’absentera jusqu’à la fin de la saison. Aux quatre premiers matchs du Tricolore sans le numéro 22, Suzuki n’a obtenu qu’une passe.

«C’est clairement un changement important, a noté le capitaine. Mais je dois construire une complicité avec d’autres joueurs.»

Cette saison, Suzuki a joué 568 minutes à cinq contre cinq avec Caufield et 394 minutes avec Dach. Il aura maintenant besoin de trouver ses repères avec Josh Anderson (142 minutes), l’ailier qui remplace Caufield pour l’instant.

«C’est une adaptation quand tu ne joues plus avec les mêmes joueurs, a rappelé St-Louis. Suzie est intelligent et il a assez de talent pour savoir comment naviguer avec ça. Je ne suis pas inquiet.»