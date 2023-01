Le Journal au Japon: une invention québécoise prévient les chutes jusqu'à 5 secondes avant qu'elles ne se produisent

Des chercheurs québécois développent actuellement au Japon une technologie pour détecter et prévenir les chutes chez les aînés.

L’idée d’un tel projet est née chez le professeur Jocelyn Faubert de l’Université de Montréal, qui cherchait à protéger sa mère de chutes à répétition. Chez les aînés, les chutes ont souvent de graves répercussions, pouvant même contribuer à leur décès.

Ce dernier et Khashayar Misaghian ont cofondé le projet Sage-Sentinel, qui a reçu du financement de l’Institut des sciences et technologies d’Okinawa. Ils développent un bracelet afin de prévenir les chutes, qu’ils espèrent pouvoir commercialiser au Japon d’ici deux ans.

Écoutez l'entrevue de Richard Martineau avec Hugo Duchaine, journaliste sur QUB radio :

Là-bas, les chutes sont responsables des blessures physiques dans plus de la moitié des cas chez les 65 à 79 ans et près de 80 % chez les 80 ans et plus. «Nous voulons prédire les chutes de trois à cinq secondes avant qu'elles surviennent», explique M. Misaghian.

Porter par l’aîné, le bracelet est relié à des capteurs dans une pièce qui suivent les mouvements du corps. Comme un système de surveillance, mais sans caméras de surveillance invasives.

