Les 10 nouveaux épisodes seront diffusés cet automne sur ADDIK: le tournage de la 2e saison de «Classé secret» s’est mis en branle

Le tournage de la deuxième saison du thriller d’espionnage «Classé secret» de la chaine ADDIK s’est mis en branle avec la comédienne Mélissa Désormeaux-Poulin, qui y reprend son rôle de Rachel Miller, une agente des Services de sécurité du Canada (SCC) n’ayant pas froid aux yeux.

[ALERTE AUX DIVULGÂCHEURS POUR CEUX QUI N’ONT PAS ENCORE REGARDÉ LA FINALE DE LA 1RE SAISON]

Dix-huit mois se sont écoulés depuis la mort d’Émile Darcy (Patrick Labbé), le conjoint de Rachel qui était une taupe à la solde des Américains au sein des SCC. On retrouve Miller alors qu’elle s’emploie à libérer deux ingénieurs miniers canadiens détenus à l’étranger. Elle doit aussi capturer un mercenaire français spécialisé dans les assassinats commandés alors qu'il est de passage dans la métropole québécoise. Miller apprend par ailleurs qu’un journaliste est sur son cas et qu’il pourrait dévoiler son identité, en plus de révéler ses responsabilités au sein des SSC.

Rachel Miller ne l’a assurément pas facile dans cette saison que l’on promet «sous le signe de la vengeance, du chantage et des conflits familiaux», elle qui doit composer avec son oncle Philip (Gabriel Arcand), un homme dont on ne sait jamais sur quel tableau il joue. Elle a besoin de son savoir et de ses contacts, tout comme de l'expertise de son mentor retraité, McKenna (Andreas Apergis), devenu consultant privé.

PHOTO COURTOISIE Éric Myre

Les nouvelles intrigues ramènent également les personnages interprétés par Paul Ahmarani, Susie Almgren, Charlotte Bégin, Sofia Blondin, Geneviève Boivin-Roussy, Mali Corbeil Gauvreau, Madeleine Péloquin, Leila Thibeault-Louchem et Lee Villeneuve.

De nouveaux visages viendront pimenter le récit, soit ceux de Frédérick Bouffard, France Castel, Benoit Drouin-Germain, Sébastien Huberdeau, Laurent Lucas, Luis Oliva, Igor Ovadis, Ted Pluviose, Dominick Rustam Chartrand et Carla Turcotte.

Stéphan Beaudoin a réalisé cette autre saison, mais François Pagé a écrit seul les 10 nouveaux épisodes, lui qui avait partagé la plume avec Michel D’Astous pour les premières intrigues. M. D’Astous demeure toutefois producteur via sa boite Duo Productions.

Soulignons que «Classé secret» a établi un record d’écoute depuis la création d'ADDIK avec une moyenne de plus de 400 000 téléspectateurs lors de la finale, selon Numeris. La série a par ailleurs été la plus regardée en 2022 sur les chaines spécialisées en divertissement.