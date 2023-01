«On était en contrôle» -Artur Beterbiev

LONDRES | Artur Beterbiev est arrivé tout souriant à la conférence de presse organisée par Queensberry Promotions dans un fond de garage froid et humide pour un champion qui descendait du ring. Pas de système de son, des ouvriers qui faisaient un bruit infernal en déplaçant les escaliers d’aluminium, ces gens-là auraient dû faire un détour par Shawinigan.

Les fans de Beterbiev se sont inquiétés par moments. Le combat a été dur et Anthony Yarde a réussi souvent à échanger coup pour coup avec Beterbiev. Ça n’arrive pas souvent dans un combat. Mais vu de la table des journalistes, première rangée, on a senti dès le cinquième round que Yarde, malgré de belles bourrasques, commençait à pomper l’huile. Beterbiev était en train de l’user.

Et Artur a confirmé dans le garage. « C’est un bon boxeur. Il est courageux et habile. Mais honnêtement, on était en contrôle. Ça se passait comme prévu. Je ne suis pas Muhammad Ali, je suis un boxeur ordinaire, mais selon le plan, Yarde allait ralentir dans cette partie du combat », de dire Beterbiev.

Et Artur a lancé une belle phrase. « Pour moi, c’est une victoire. Mais pour Yarde qui n’a que 31 ans, c’est une expérience qu’il a vécue. Je lui ai dit après le combat quand on s’est parlé qu’il était bon et jeune », de dire le champion.

LE PRIX DES MUSCLES

Photo fournie par Julie Bertrand

En conférence de presse, Marc Ramsay a noté que de perdre quelques rounds en cours de combat ne l’inquiétait pas trop. On voulait l’amener dans des eaux profondes, là où Artur finit par amener ses adversaires. Et ça s’est passé comme prévu », a dit Ramsay.

Mais dans des conversations après la conférence de presse, Ramsay est allé plus loin dans ses explications.« On était conscient de sa force de frappe. Mais on savait aussi que c’était une force explosive. Il y a un prix à payer pour utiliser des muscles aussi forts que ceux de Yarde. L’acide lactique est plus envahissant. La boxe, 12 rounds, c’est aussi un marathon et on savait que Yarde n’avait pas une constitution pour un marathon. Après le septième, on a senti qu’il demandait de l’aide à son coin. Le mot d’ordre a été lancé : c’est le temps, vas-y Artur », d’expliquer Ramsay.

Et Artur y est allé.

Le combat a été très dur. Anthony Yarde était bien préparé. Il a livré des rounds serrés tout au long d’un combat acharné.

Mais Artur Beterbiev a fini par briser son adversaire. Dans le vrai sens du terme. Il l’a usé. Il l’a broyé et, au huitième, Yarde déjà sauvé par une cloche prématurée de cinq secondes au cinquième round, s’est écroulé. C’est l’arbitre et le coach qui ont mis fin au combat. Yarde était démoli.

Le combat a été âprement disputé dans un OVO Arena de Wembley rempli à capacité. Dans une ambiance survoltée comme on en voyait dans les grands soirs de Lucian Bute il y a dix ans à Montréal et Québec.

BETERBIEV PRUDENT

« C’est l’adversaire qui a donné le plus de fil à retordre à Artur », soulignait le vétéran Russ Anber après le combat : « Il a été plus dangereux et plus courageux même qu’Oleksandr Gvozdyk. Artur le cognait d’aplomb et il avait le cœur de revenir en contre-attaque. C’est très impressionnant », de dire Anber.

Il faut savoir maintenant si Yarde a été aussi bon que le dit Russ Anber ou si les 38 ans d’Artur Beterbiev commencent à paraître.

Perso, je favorise la première hypothèse. Yarde a été très vaillant. Et souvent impressionnant.

Ramsay, Luc-Vincent Ouellet, Sam Décarie, Zachary Aubry, Russ Anber, le masso, le doc et les autres se sont retrouvés dans un kebab pub. Artur est allé au même pub où l’attendaient des amis tchétchènes.

Il était d’une humeur radieuse, joyeux et de bonne humeur.

En fait, comme il me l’avait dit en début de semaine. « J’adore les dimanches. J’ai gagné le samedi soir ».

Simon Kean aux États-Unis.

Et Camille Estephan est à Londres depuis jeudi matin.

Il n’est pas venu pour le spectacle du Cirque du Soleil.

Beterbiev face à Callum Smith à Montréal cet été ?

« Avec la victoire d’Artur Beterbiev contre Anthony Yarde, nous avons de nombreuses possibilités pour son prochain combat », a indiqué Carl Moretti, vice-président secteur boxe pour Top Rank, en parlant de la suite des choses.

« Nous serons probablement obligés d’offrir un combat à Callum Smith, aspirant obligatoire de la WBC. Nous aimerions présenter ce combat à Montréal à la fin de l’été », a poursuivi Moretti.

Si c’était le cas, Top Rank aurait le choix d’un partenaire. Soit Eye of The Tiger Management soit le groupe GYM. « Nous avons un précédent avec ce promoteur », de dire Moretti. Il faisait allusion en particulier au combat d’Artur Beterbiev contre Marcus Browne au Centre Bell le 7 décembre 2021.

« Par contre Marc Ramsay est proche de Camille Estephan et nous avons une entente avec EOTTM pour Arslanbek Makhmudov et Simon Kean. Dans le fond, tout est ouvert pour une décision », d’ajouter Carl Moretti.

Bivol, le rêve

Évidemment que le combat de rêve serait celui avec Dmitry Bivol. Mais Moretti souligne que Bivol recevra 5,3 millions $ US pour une revanche avec Canelo Alvarez. Malgré la popularité grandissante de Beterbiev, il ne peut offrir pareille somme à Bivol.

Mais avant que le combat ne soit présenté à Montréal, Moretti a apporté une précision importante. Callum Smith est un Anglais. « Il se pourrait qu’une offre de Londres soit très importante. À ce moment-là, on verra », a-t-il conclu.

Conduite à gauche

LE ROUGE ET OR À LONDRES

Photo fournie par Julie Bertrand

Donc, Lady Ju s’en allait le nez au vent avec Big Z quand elle est tombée sur ce monsieur vêtu d’une veste du Rouge et Or. On a déjà vu une veste du Canadien à Moscou ou un Speedo aux couleurs de Jacques Villeneuve à Cherating en Malaisie, mais une veste du Rouge et Or, à Londres, c’est big. Finalement, Karim a expliqué qu’il avait déniché cette veste très rouge dans une friperie dans un quartier populaire de Londres. Ça veut dire que Jacques Tanguay, le président du Rouge et Or, a perdu sa veste quelque part dans un taxi de Londres...

MA VISITE AU ROI CHARLES

Photo fournie par Julie Bertrand

La nouvelle de mes amours avec Lady Di à Wimbledon avait fait le tour du lac Grenon à Falardeau. Mais je ne m’étais pas brouillé avec son époux même si Diana se plaignait qu’il ronflait trop.

Hier, je me suis pointé à Buckingham Palace pour une petite visite de politesse à Charles devenu roi et toujours ronfleur. Le casque poilu à la porte m’a fait savoir que Charles faisait la sieste. Moi qui ai reçu la Diamond Jubilee Medal de la reine Elizabeth, sa mère, j’ai été un peu offusqué. Faire ça à un ami de sa mère.

LA SOLUTION DU COLONY

Photo fournie par Julie Bertrand

On est allé manger dans une place de pauvres, vendredi soir. Sérieux, les patates pilées m’ont un peu déçu. Et je suis un grand spécialiste de la patate pilée. Ce qui m’a frappé le plus, c’est le brouilleur d’ondes pour les téléphones qui entre en action dès que tu mets le pied dans la salle à manger. Si tu veux tes textos, si tu attends un appel du pupitre, tu te lèves de table et tu sors dans le salon à l’entrée.

On comprend en voyant toutes les photos des premiers ministres et nobles british sur les murs, qu’ils n’aiment pas être dérangés.

ELVIS, UNE ŒUVRE D’ART

Photo fournie par Julie Bertrand

La galerie J.D. Malat affiche un poster d’Elvis dans King Creole. Mais quand on s’approche, on réalise que l’artiste a pris le poster original de 1958 et lui a redonné une vie pop’art qui touche celui qui s’attarde à examiner l’œuvre. L’exposition intitulée The Urban Poet reprend des thèmes classiques en leur donnant une vie moderne. Ce que j’en ai vu m’a semblé fabuleux.

« If you’re looking for the trouble, you came to the right place », chantait Elvis dans King Creole. Chanson reprise par Artur Beterbiev qu’il a servie à Anthony Yarde samedi soir au OVO Arena de Wambley.