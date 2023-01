Québécois, l’heure est grave

Qui peut affirmer que les offensives menées par le gouvernement Trudeau contre le Québec actuel ne sont pas efficaces et terriblement inquiétantes ?

La promotion de l’islam radical vient d’être officialisée avec la nomination d’une islamiste, dont la québécophobie n’est pas à prouver, au poste de porte-parole et représentante du gouvernement fédéral pour lutter contre l’islamophobie, le racisme systémique et la discrimination raciale au Canada.

Après le scandale entourant le chemin Roxham, porte illégale d’entrée pour de potentiels réfugiés, le déchaînement régulier des médias anglophones contre le prétendu racisme des Québécois francophones et la décision de Justin Trudeau de déclencher une offensive judiciaire contre la clause dérogatoire utilisée par François Legault pour protéger le principe de la laïcité québécoise, les Québécois ne semblent pas indignés outre mesure par les attaques frontales lancées continuellement contre eux.

Société distincte

Sommes-nous sourds et muets devant ce qui ressemble à une tentative de mise en échec de ce qu’il nous reste du Québec distinct ?

Qu’attendent les Québécois pour sortir de leur torpeur pandémique ? Les plus âgés s’écroulent-ils, épuisés après tant de combats perdus ? Et les jeunes vivent-ils dans l’amnésie qui leur fait croire qu’ils sont nés sans racines ? Ils sont repliés sur eux-mêmes et se méfient des risques des passions qui s’imposent à eux.

Le premier ministre François Legault porte sur lui le poids de la pandémie. Découvre-t-il soudain que le Québec attaqué de toutes parts et déstabilisé par des minorités pour qui le français n’est pas indissociable de leur identité est sur le point de devenir une minorité engloutie dans un pays anglophone de cent millions de citoyens à la fin du siècle selon le rêve de Trudeau ?

Est-ce possible que celui qui a un jour rêvé de souveraineté ne ressente pas un malaise en étant affublé constamment de qualificatifs à caractère raciste ? De se faire cracher au visage chaque jour et traiter d’étrangers perturbateurs. François Legault peut-il empêcher que continue ce cauchemar dans l’avenir ?