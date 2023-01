Retrouvez tout pour vos projets immobiliers à l’ExpoHabitation de Montréal

Pour rencontrer des experts en rénovation domiciliaire et faire le plein d’inspiration pour vos différents projets immobiliers, rendez-vous à l’ExpoHabitation de Montréal!

De retour en force du 9 au 12 février 2023 au Stade olympique, le Salon, présenté par DuProprio, est l'événement à ne pas manquer pour partager conseils, astuces et innovations maison.

Avec plus de 200 exposants, il s’agit de l’endroit tout indiqué pour découvrir une belle variété de services et de produits en rénovation, en construction et en décoration, afin de prendre des décisions éclairées et faire des économies par la bande.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la 14e édition de l’ExpoHabitation de Montréal.

Partez à la rencontre des différents exposants

De la fondation à la toiture, sans oublier tout ce qui se trouve entre les deux, vous trouverez tout ce que vous cherchez parmi plus de 200 exposants présents cette année au Salon.

Construction, rénovation, décoration, cuisines et salles de bain, appareils et produits ménagers: tout y est! Venez rencontrer ces professionnels en personne pour poser vos questions et découvrir ce qu’ils ont à offrir.

7 exposants à découvrir Seul courtier en bâtiment qui offre des structures préfabriquées en bois et en acier galvanisé au Québec, Pré-Fab propose des maisons et des chalets en «kit», pour économiser temps et argent. En savoir plus «Autoconstruction», «tâches partagées» ou «clé en main», ce constructeur de maisons préusinées à haut rendement énergétique offre des solutions pour tous les styles et les budgets depuis 1989. En savoir plus Cette entreprise montréalaise se spécialise dans l’impression de décorations murales, dont des cadres imprimés sur de l’acrylique (plexiglass) et des murales de vinyle imprimé. En savoir plus Avec plus de 40 000 cuisines et vanités installées au Québec depuis 1969, cette compagnie familiale offre des armoires de conception soignée. En savoir plus Depuis plus de 25 ans, cette entreprise se démarque grâce à ses installations de qualité supérieure et ses excellents produits, dont leur gamme maison et les produits Fenplast. En savoir plus Pour la terrasse de vos rêves, faites confiance à la référence au Québec en conception, construction et aménagement de patios. En savoir plus Découvrez la liste complète de tous les exposants. En savoir plus

Des maisons «taille réelle» pour vous inspirer

Parmi les différentes attractions présentées tout au long de l’ExpoHabitation de Montréal, on retrouve les fameuses maisons «taille réelle» qu’il est possible de visiter sur place.

Cette année, trois modèles valent le détour, dont le Refuge S560 de Bâtiment Pré-Fab, qui propose une vue panoramique sur la nature, offrant à ses occupants une relaxation contemplative, voire méditative.

Les Go-Box proposent quant à elles une solution hybride et innovante au télétravail. Ces unités mobiles ont pour but d’offrir un espace de travail fonctionnel et confortable à proximité de chez soi, et ce, été comme hiver.

Finalement, Maisons Confort Design présentera l’une de ses microhabitations usinées, soit fabriquées dans un environnement de haute technologie à l’abri des intempéries, afin d’assurer une qualité supérieure à celle construite sur un chantier de construction.

15 000 $ de meubles à gagner

Du 9 au 12 février, les partenaires du Salon présenteront différentes offres exclusives aux visiteurs, dont des rabais, de nouveaux produits, des concours et des exclusivités. Du lot, on ne peut passer sous silence le généreux lot de 15 000 $ offert par Meubles RD.

Concours Meubles RD

Procurez-vous vos billets en ligne dès maintenant, au coût de 16 $ (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins), en visitant le site Web de l’ExpoHabitation de Montréal.

*À noter: le jeudi 9 février, sur présentation d’une carte d'identité, les personnes de 60 ans et plus pourront entrer gratuitement, alors que se tiendra la «JOURNÉE SÉNIOR». De plus, sur présentation d’une carte CAA-Québec, Métro&Moi ou d’un titre de la STM, les visiteurs pourront profiter d’un rabais de 5 $ sur le prix d’entrée.