Ruinée par un cyberarnaqueur: une dame de 71 ans perd toutes ses économies

Piégée par son prétendu amoureux en ligne, une aînée de 71 ans a dilapidé toutes ses économies – plus de 100 000 $ – dans l’espoir de vivre une belle histoire d’amour et peine désormais à payer son loyer et à manger.

Si la résidente de Repentigny accepte de raconter son histoire, c’est pour éviter à d’autres personnes de vivre une telle humiliation et autant de soucis financiers. À plusieurs reprises pendant sa rencontre avec Le Journal, la dame, dont nous tairons l’identité, a affirmé être morte de honte.

« Jugez-moi pas, s’il vous plaît », a-t-elle demandé en fondant en larmes.

C’est que jusqu’à tout récemment, la septuagénaire entretenait une cyberrelation avec un homme qui se disait être français. Tout a commencé à l’été 2021, quelques mois après le décès de son conjoint des 20 dernières années, alors que la solitude commençait à peser lourd en cette période pandémique.

À la suggestion d’une amie, elle s’est inscrite sur un site de rencontre en ligne. C’est là qu’elle a fait la connaissance de Jean-Claude (nom fictif).

Excuses bidon

Rapidement, l’homme dans la cinquantaine lui a demandé de l’argent afin de faire réparer sa voiture en prétextant que ses comptes étaient bloqués temporairement. Elle lui a alors envoyé une carte-cadeau VISA prépayée, la première d’une longue série.

Pendant les 18 mois qui ont suivi, tous les prétextes étaient bons pour lui soutirer de l’argent.

Chaque fois, c’était dans le but de venir lui rendre visite et de se lancer en affaires à Montréal. Elle dit lui avoir payé au minimum une cinquantaine de billets d’avion.

Problèmes de visa, vol raté, soucis mécaniques avec l’avion, confinement en raison de la COVID, échec des tests de dépistage : la victime ne compte plus les excuses bidon qu’il lui a données.

« Je t’aime et je ne veux rien d’autre pour nous qu’un bonheur partagé et sans peur du lendemain. Tu peux compter sur moi, toujours », lui écrivait notamment Jean-Claude pour la convaincre.

Lorsqu’elle se montrait sur la défensive devant son refus de la rembourser, il trouvait toujours le moyen de la manipuler afin qu’elle continue de lui envoyer de l’argent, explique-t-elle.

« Je suis seulement en ce moment un homme qui a des problèmes, c’est tout, disait Jean-Claude. Mais cela n’est pas éternel, car tôt ou tard, mes problèmes seront résolus. Et à ce moment-là, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Tu as ma parole. »

Celle-ci a fini par lui envoyer l’entièreté de ses économies, soit une somme de 120 000 $. La dame souhaitait vivre une belle retraite et voyager pour la première fois de sa vie avec cet argent.

« J’ai tellement honte, si vous saviez, lance-t-elle. Je me sentais seule et j’avais peur de le perdre si j’arrêtais. J’ai frappé un mur quand je me suis levée un matin avec 7 $ dans mon compte. »

Aide alimentaire

Bien qu’elle ait désormais cessé de lui envoyer de l’argent, la septuagénaire se retrouve avec d’énormes problèmes financiers.

Sa pension de vieillesse n’est pas suffisante pour subvenir à ses besoins et elle risque de se faire expulser de son logement. Elle doit d’ailleurs avoir recours à de l’aide alimentaire pour la première fois de sa vie, elle qui vivait de façon confortable depuis toujours.

« Je suis convaincue qu’il y a plus de gens qu’on le pense qui sont victimes de ce genre de fraude et je veux les avertir de ne pas se faire avoir », conclut-elle.

La fraude amoureuse au Canada en 2022

58 M$ de pertes

1056 victimes ayant déposé un signalement

3e fraude en importance au pays

95 % des cas sont des fraudes en ligne

Qui sont les victimes ?

55 % femmes

24 % hommes

21 % autre ou non divulgué

Qui peut arrêter un tel fraudeur?

Bien qu’elle admette avoir été naïve et regretter amèrement ses gestes, la femme de 71 ans victime d’une importante fraude amoureuse se sent abandonnée et dit n’avoir aucune aide de la police.

« J’ai parlé avec les policiers et ils m’ont quasiment ri dans la face, dit la dame. C’est un arnaqueur, pensez-vous qu’il va faire ça juste avec moi ? Il faut l’arrêter », lance-t-elle.

Contactée par Le Journal, la police de Repentigny nous a indiqué avoir fait des démarches afin de voir où les cartes prépayées avaient été déposées. En vain.

Considérant le caractère « international » du crime, ils ont transféré le dossier au Centre antifraude du Canada (CAFC). Et comme l’enquête allait « au-delà des capacités » des enquêteurs de Repentigny, le dossier a donc été fermé de leur côté.

Sans pouvoir commenter précisément le cas de la dame de Repentigny, le sergent Guy-Paul Larocque, officier intérimaire responsable du CAFC, reconnaît que ce genre de crime peut avoir de graves conséquences sur les victimes.

« Les fraudes amoureuses sont tellement dévastatrices parce qu’on retrouve de l’abus de confiance, de l’abus émotif et de la manipulation. C’est vraiment un crime narcissique. La santé mentale des victimes est vraiment mise à mal après un tel crime. »

Un compte au Québec

Après avoir effectué des démar­ches auprès de VISA, la victime dit avoir réussi à obtenir l’information voulant que les cartes prépayées aient été déposées dans un compte PayPal enregistré au Québec.

« J’ai dit ça à la police et ça n’a rien changé », dénonce la dame.

Possible recours

Selon l’avocat Joey Zukran, qui a été contacté par la victime, mais qui n’a pas encore accepté de prendre son mandat, il pourrait y avoir des recours légaux possibles. Le recours collectif pourrait être l’une des options, à condition que d’autres victimes se manifestent, dit-il.

« Si PayPal a effectivement permis aux fraudeurs d’échanger toutes les cartes prépayées en espèce, vu le nombre élevé des transactions et des montants, il me semble qu’ils auraient dû lever un drapeau rouge et identifier ces transactions comme étant frauduleuses, affirme Me Zukran. Selon moi, si tout ce que madame affirme est exact, il pourrait y avoir matière à déposer un recours civil. »