Vélo hivernal: la Ville de Québec doit déneiger les liens les plus empruntés

Monsieur le maire Bruno Marchand,

Nous sommes un groupe citoyen de cyclistes de Québec et de Lévis qui avons choisi ce mode de transport principal pour l’hiver. Nous avons choisi ce mode pour plusieurs raisons, notamment devant l’urgence d’agir pour prévenir la crise climatique ainsi que pour des raisons de santé. Nous déplorons d’être pratiquement laissés-es à nous-mêmes malgré les promesses de la politique de viabilité hivernale adoptée il y a plus de deux ans par la Ville de Québec et qui énonce ce qui suit:

«Pour être déneigée, une voie cyclable doit être catégorisée “utilitaire”, c’est-à-dire, une voie par laquelle un cycliste accède à ses activités journalières à vélo. Les dates d’ouverture du réseau cyclable sont du 1er mai au 31 octobre. Les tronçons du réseau cyclable hivernal utilitaire seront accessibles également entre le 1er novembre et le 30 avril.»

Or, il s’avère que certains tronçons nous apparaissant prioritaires ne sont pas déneigés, ce qui impacte négativement nos habitudes de déplacement. Il en va de la sécurité des citoyens-nes qui choisissent les modes actifs pour se déplacer. Étant donné que le réseau cyclable est discontinu et qu’il ne permet pas de relier les différents corridors reconnus comme étant utilitaires, nous demandons d’urgence que les tronçons les plus empruntés soient déneigés.

Alors que la Ville parvient à déneiger plus de 2400 kilomètres de chaussée, il nous apparaît dérisoire que la promesse exprimée en 2022 de déneiger 100 km de liens cyclables tarde à se concrétiser. Après chaque chute de neige, c’est un parcours du combattant-e qui s’organise pour les cyclistes.

Des liens à déneiger en priorité

Dans l’axe est-ouest, au centre-ville, nous réclamons que la piste cyclable de la rivière St-Charles soit déneigée sur au moins une des deux rives. En ce qui concerne les liens reliant la basse-ville et la haute-ville, la côte de la pente douce est un lien essentiel à sécuriser pour les cyclistes. Nous identifions aussi à déneiger la dalle pour vélo dans l’escalier de Méduse qui relie la rue St-Vallier Est à la côte d’Abraham.

D’autres liens méritent d’être déneigés prioritairement si l’on souhaite véritablement développer les transports actifs à Québec, particulièrement le corridor des Beauportois et la piste cyclable sur le boulevard du Versant-Nord et son prolongement sur Frank Carrel. Et c’est la même chose pour le corridor des Cheminots entre le domaine de Maizerets et Charlesbourg, d’autant plus que ce secteur donne accès à des commerces de proximité et à des services essentiels comme l’hôpital de l’Enfant Jésus.

À notre sens, ce que nous réclamons nous paraît minimal. Nous ne comprenons pas que nous devions nous résoudre à écrire une lettre ouverte pour espérer être entendus-es. Depuis la création de la journée mondiale des cyclistes lancée par le Monde à Bicyclette et Claire Morissette en juin 1975, force est d’admettre que la Ville de Québec pourrait, 50 ans plus tard, démontrer plus d’ambition afin de faire une véritable place au vélo sur son territoire, et ce, en toutes saisons.

