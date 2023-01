Washington et Séoul vont organiser des exercices de simulation sur les menaces nucléaires

Les États-Unis et la Corée du Sud mèneront des exercices de simulation axés sur les menaces nucléaires, a déclaré mardi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Washington et Séoul conduiront « des exercices à partir de scénarios de plus en plus complexes sur les menaces nucléaires dont la péninsule fait l’objet », a écrit M. Austin dans une tribune publiée par l’agence de presse Yonhap.

M. Austin se rend pour la troisième fois à Séoul en tant que secrétaire à la Défense. Il rencontrera son homologue sud-coréen, Lee Jong-sup, ainsi que le président Yoon Suk-yeol.

Sa visite a pour objectif d’approfondir la coopération entre les deux pays, de discuter des défis en matière de sécurité et de réaffirmer que « l’engagement américain élargi en matière de dissuasion auprès de la République de Corée est inébranlable », a précisé M. Austin.

Les tensions militaires sur la péninsule sud-coréenne se sont fortement accrues en 2022, avec des essais d’armement fréquents, notamment de son missile balistique intercontinental le plus avancé, qui vont à l’encontre des sanctions internationales.

En outre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a récemment appelé à l’augmentation « exponentielle » de l’arsenal nucléaire de Pyongyang, et a qualifié l’an dernier d’« irréversible » le statut de puissance nucléaire du Nord.