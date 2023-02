Sanche, Frère Bernard, CSV

Frère Bernard Sanche est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 28 janvier 2023, à l'âge de 88 ans et dans sa 70e année de vie religieuse dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada (1953- 2023).Le Frère Bernard Sanche était né le 16 mars 1934, à Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Montréal. Il était le fils de René Sanche et Gilberte Viau, décédés. L'ont également précédé dans la mort ses frères Jacques et Pierre ainsi que ses soeurs Mariette et Louise.Le Frère Bernard Sanche a eu une longue carrière au service des jeunes et des gens les plus vulnérables. Après une dizaine d'années comme réfectorier, sacristain et responsable de la maintenance à l'Institut Louis-Braille, il consacrera plus de cinquante ans à servir en qualité de cuisinier dans différentes maisons d'accueil de la Congrégation (Stirling, Fabre, Sacré-Coeur), au Service de Préparation à la Vie (SPV) et aux Camps de l'Avenir du Lac Ouimet. Il a été un éducateur qui parle par la simplicité de sa vie et son témoignage de foi.En 2015, il rejoint la communauté Louis-Querbes d'Outremont où il est affecté aux services communautaires. En novembre 2019, il se retira à l'infirmerie de la Congrégation à Joliette où il vient de décéder.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil, sa soeur Jeannine, son frère André, sa belle-soeur Jeannine Lalancette (feu Pierre Sanche), sa nièce et filleule Julie Sanche (fille d'André Sanche et de feu Hélène Bérubé) ainsi que d'autres neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces.Une veillée de prière animée par l'équipe des Camps de l'Avenir aura lieu en sa mémoire le mercredi 1er février à 19 h 30 à la475, avenue des Perron, Laval, Qc H7H 1E2Les funérailles du Frère Bernard Sanche seront célébrées au même endroit en présence des cendres le jeudi 2 février 2023 à 10 h. L'inhumation suivra au Cimetière de la Congrégation à Rigaud à une date qui sera annoncée ultérieurement.