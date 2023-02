TRUDEL, Nicole, s.s.a.

Sr Marie-Normand-du-Sacré-Coeur, s.s.a.



À La Maison d'Esther, Lachine, le 30 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée soeur Nicole Trudel, s.s.a. Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Lionel Trudel et de feu Rose Gohier.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses soeurs: Loraine et Claudette, ses frères : Pierre, Normand et de nombreux neveux et nièces et amies.Les funérailles auront lieu à la chapelle de747 avenue Esther-Blondin, Lachinele jeudi 2 février 2023 à 13h30. La famille sera accueillie à partir de 12h30.