ARIF, Aziz Edgard



Le 27 janvier 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé Aziz Edgard Arif, époux de feu Liliane Greyss.Il laisse dans le deuil son fils Sam Arif (Stéphanie Shamie) ses petits-enfants qu'il adorait tant, Gabriel, Mikael et Sarah Frederique, ses frères et soeurs, Nagi (Carla Scorsoni), feu Raymonde, feu Adel, feu Ferial ainsi que ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 1er février de 19h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 av. Beaumont, Ville Mont-Royal.Une messe à la Chapelle Notre-Dame-des-Neiges aura lieu ultérieurement lors de l'inhumation.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval.