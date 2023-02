Billie Jean King: la vie remarquable d'une championne de tennis et militante des droits de la communauté LGBTQ

Certaines personnes inspirantes ont su ouvrir le chemin pour les générations suivantes. C’est le cas de la grande championne de tennis américaine, Billie Jean King qui, en plus d’avoir réussi une carrière remarquable au tennis, a mené un combat de tous les instants afin de défendre les droits des femmes, en militant pour la justice sociale et l’égalité des sexes dans le monde sportif. Dans son autobiographie Les combats d’une championne pour l’égalité, elle raconte son parcours semé d'embûches, là où le sexisme, la boulimie, les préjugés face à son orientation sexuelle et les problèmes financiers étaient aussi au rendez-vous.

Impossible de demeurer indifférent devant la vie remarquable de cette grande dame.

Billie Jean King a tout d’une championne principalement en raison de sa grande détermination et de ses idéaux hors du commun.

Un autre combat personnel en tant qu’athlète de classe mondiale aura été la gestion de son poids. Pesant 18 kilos de trop, elle a souffert de boulimie croyant ainsi remédier à son problème. Mais cet épisode la mènera à une hospitalisation en psychiatrie.

Aujourd’hui, l’athlète de 79 ans peut dire, avec raison, «mission accomplie».

D'abord championne de tennis

Billie Jean est originaire de Long Beach en Californie. Elle, qui a appris à jouer au tennis dans les parcs municipaux de sa région natale, a amorcé sa carrière professionnelle en 1968, entrant au Temple de la renommée du tennis international en 1987.

Détentrice de 129 titres, elle a réussi, au cours de sa carrière, à remporter 39 titres du Grand Chelem en plus d’un record de 20 championnats de Wimbledon.

Photo d'archives

Pendant six ans elle a été l’athlète féminine la mieux classée au monde. Elle détient le record de victoires à Wimbledon, à égalité avec Martina Navrátilová.

Considérée comme moins jolie que la plupart des joueuses de tennis, on lui avait promis dès ses débuts une carrière prometteuse, sachant qu’en raison de son physique, cela l’obligerait à travailler plus fort que les autres.

À cette époque, comme elle le fait remarquer dans sa biographie, nombreux journalistes et commentateurs sportifs portaient davantage attention à la tenue vestimentaire des joueuses de tennis qu’à leur talent d’athlète. Victime d’attaques sexistes, on lui avait consacré la réputation de garçon manqué.

Les embûches

Bien qu’elle ait été mariée pendant de longues années à Larry King, elle se rendra compte qu’elle éprouvait davantage d’attirance envers les femmes. Elle amorcera une liaison avec Marilyn Barnett, son assistante, qui finira par la faire chanter, menaçant de révéler aux médias leur relation qu’elle tente de garder secrète tout comme son avortement.

Lorsqu’elle finira par révéler son homosexualité, elle devient la première sportive à le faire. Malheureusement, cette confidence nuira à sa carrière et elle touchera le fond financièrement. Une véritable ruine financière.

Un match de légende

Pour l’étoile du tennis, il devient rapidement essentiel de mener un combat constant pour arriver à l’égalité en tout.

Parmi ses nombreux accomplissements, elle a réussi à faire baisser l'écart salarial entre les hommes et les femmes au tennis, principalement après avoir fondé la Women's Tennis Association.

C’est lorsqu’elle remporte l’US Open en 1972, recevant 15 000$ de moins que le champion masculin au même titre, qu’elle commencera à militer. Elle refusera alors de jouer l’année suivante à moins que la somme versée au champion et à la championne ne soit égale. C'est ainsi que l’US Open deviendra en 1973 le premier grand tournoi à offrir des prix égaux, entre les hommes et les femmes.

Mais ce que l’on retiendra de Billie Jean King, ce n’est pas nécessairement tous ses titres, mais plutôt son affrontement contre Bobby Riggs en 1973, qui était alors numéro un mondial à la retraite. L’athlète provocateur, qui critiquait librement le tennis féminin, a lancé le défi à Billie Jean King de l’affronter étant la meilleure joueuse de l’heure. Si au départ Billie Jean King a refusé, elle s’est finalement laissé convaincre, consciente que si elle gagnait, elle ferait avancer la cause du tennis féminin, favorisant ainsi l’égalité homme-femme.

C’est le 20 septembre 1973, à Houston, devant plus de trente mille spectateurs et environ cinquante millions de téléspectateurs que s’est tenue la «bataille des sexes». Une somme de 100 000 $ était en jeu, mais surtout l’honneur des hommes contre celui des femmes.

Et elle a gagné.

Sa victoire historique sur Bobby Riggs demeure l’un des plus grands moments de l’histoire du sport.

Avec raison, le magazine Life l’a nommée au palmarès des 100 Américain(e)s les plus important(e)s du XXe siècle.

Elle a également fondé la Billie Jean King Leadership Initiative, la Women’s Tennis Association et la Women’s Sports Foundation. Elle s'est aussi impliquée dans la Elton John AIDS Foundation.

Aujourd’hui, Billie Jean King se dit heureuse, surtout de ne plus avoir à mentir sur son orientation sexuelle. Elle dédie d’ailleurs son livre à Ilana Kloss, la femme avec qui elle partage sa vie depuis plus de vingt ans.

FAITS MARQUANTS

Billie Jean King a reçu en 2009 des mains du président Barack Obama la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute récompense civile américaine, pour sa lutte pour les droits des femmes et des personnes LGBTQ.

En 2022, le président français, Emmanuel Macron, lui remet la Légion d'honneur à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa victoire à Roland Garros.

Elle a été la première femme désignée Personnalité sportive de l'année par l'hebdomadaire Sports Illustrated en 1972.

En 2018, elle a reçu le prestigieux Prix de la personnalité sportive de l’année de la BBC, pour l’ensemble de ses réalisations.

La championne de tennis a aussi fait l’objet de séries télévisées, dont Ugly Betty où elle a même joué son propre rôle dans certains épisodes ainsi que Fresh off the boat.

Son histoire a été racontée dans le film, Battle of the Sexes en 2017, où on évoque son match légendaire contre Bobby Riggs.

Photo Kathy Willens

Billie Jean King

Autobiographie d’une icône :

Les combats d’une championne pour l’égalité

Billie Jean King, Johnette Howard et Maryanne Vollers

Éditions Talent Sport

524 pages