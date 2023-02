CF Montréal: Kei Kamara s’explique sur ses obligations contractuelles

Malgré des négociations qui ne se déroulent pas comme prévu, Kei Kamara compte bien respecter ses obligations contractuelles avec le CF Montréal.

Le directeur sportif Olivier Renard ne parvient pas à s’entendre sur les détails d’un nouveau pacte avec l’attaquant, mais il s’est malgré tout prévalu de l’option assortie au contrat actuel du Sierra-Léonais pour la saison 2023.

Le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Major League Soccer (MLS) avec 139 filets est donc présent au camp d’entraînement du onze montréalais, malgré une demande de transaction publique en janvier dernier.

«Si les modalités restent les mêmes, je vais bien sûr honorer mon contrat, a dit Kamara dans sa première mêlée de presse du camp. Je suis encore ici avec l’équipe et j’y suis à 100 %. Je vais continuer à l’aider dans l’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés, comme nous l’avons fait l’an dernier.»

Kamara souhaite vraisemblablement retourner aux États-Unis où sa famille habite. Or, il a déjà joué avec neuf équipes en 17 saisons dans la MLS, soulevant des questions quant à son implication.

Mais le principal intéressé indique qu’il souhaite simplement terminer sa carrière au meilleur endroit possible.

«Je regarde d’autres options pour voir s’il y a quelque chose de mieux pour moi et ma famille. Il ne me reste plus beaucoup d’années à jouer et je veux savoir que l’endroit où je joue est le dernier. L’an passé, je travaillais avec les moins de 16 ans et je voulais obtenir ma licence d’entraîneur. J’ai été trop confortable, parce que c’est ce que je me vois faire plus tard. Je veux me voir à un endroit où je ne veux plus faire mes valises.»

Le CF Montréal poursuivra son camp au Stade olympique avant de se diriger vers la Floride, le 5 avril, pour quelques matchs préparatoires. Il amorcera sa campagne contre l’Inter Miami CF, le 25 février.