Circuit LIV: Phil Mickelson se sent mieux que jamais

Le golfeur Phil Mickelson dit avoir perdu beaucoup de poids et sa bonne forme physique devrait selon lui l’aider à bien entamer la deuxième saison de l’histoire du circuit LIV.

Le vétéran de 52 ans a discuté avec les journalistes mardi, à quelques jours de la tenue d’un tournoi en Arabie saoudite. Il estime être dans des dispositions nettement meilleures qu’en 2022 et s’attend à rebondir après une année difficile : il a terminé parmi les 15 premiers d’un événement de LIV une seule fois en sept occasions. Au classement des points de la saison, il s’est contenté du 34e rang.

«J’ai été embarrassé par ma façon de jouer l’an passé. [...] Je dois considérer la dernière campagne comme une anomalie et l’oublier. Dès le début, je n’étais pas prêt à jouer, pas plus que durant la saison. Cette fois, je le suis. J’ai très bien fait à la maison et je me suis préparé à offrir mon [meilleur] jeu pour compétitionner. Je suis optimiste de jouer différemment et de proposer un niveau de jeu supérieur», a-t-il affirmé, tel que rapporté par le réseau ESPN.

Des problèmes

Mickelson, qui précise ne pas avoir été aussi léger dans les trois dernières décennies, a éprouvé des ennuis à l’extérieur du terrain. Sa défection de la PGA ne s’est pas faite sans encombre, car il a fait partie d’un groupe de joueurs ayant intenté une poursuite contre cette organisation en cour fédérale; ultérieurement, il a abandonné la cause.

«Mon énergie est différente et mon enthousiasme aussi, a-t-il admis. Je suis revigoré et dans ma meilleure condition depuis longtemps. J’affiche le poids que j’avais à l’école. Cela me permet de me remettre plus rapidement après avoir joué. J’ai modifié quelques méthodes d’entraînement afin d’être plus efficace. [...] Je vois la différence quand je me présente sur le terrain.»

Le gaucher a remporté 45 titres en carrière à la PGA. Dans les tournois majeurs, il revendique six victoires, incluant trois au Tournoi des Maîtres. Il a également signé un coup d’éclat en gagnant à l’âge de 50 ans le Championnat de la PGA en 2021, devenant le vainqueur le plus âgé d’un majeur de l’histoire.

Le premier tournoi de la campagne sera celui de Mayakoba, au Mexique, prévu du 24 au 26 février. La chaîne TVA Sports est le diffuseur francophone exclusif de LIV au Québec.