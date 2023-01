COVID-19: moins de 1500 hospitalisations au Québec

En baisse depuis le 8 janvier, les hospitalisations liées à la COVID-19 continuent de chuter et passent sous la barre des 1500.

Ainsi, 1486 personnes atteintes de la COVID-19 occupent un lit d’hôpital, une baisse de 57 par rapport à la veille. De ce nombre, on compte 23 personnes aux soins intensifs, un nombre inchangé depuis lundi.

Santé Québec a également ajouté 13 décès à son bilan, dont 11 qui sont survenus il y a entre deux et sept jours et deux autres décès survenus il y a plus d’une semaine.

Dans les centres de dépistage, 531 nouvelles infections ont été détectées tandis que 46 tests rapides positifs ont été déclarés sur la plateforme du gouvernement.

Dans le réseau de la santé, 2027 travailleurs sont absents en raison du virus, que ce soit pour un retrait préventif, un isolement ou une attente de résultat.