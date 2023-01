Crabe des neiges: l’industrie est inquiète et pessimiste à l’approche de la saison 2023

Malgré des stocks intéressants de crabe des neiges dans le sud du golfe du Saint-Laurent cette année, les pêcheurs et industriels sont très inquiets de la sombre situation des marchés.

«Cette année, la biomasse commerciale est composée d’un fort pourcentage de recrutement [soit les crustacés qui arrivent à la taille commerciale de 95 mm], nous a expliqué la chercheure Fabiola Akaishi, du ministère fédéral des Pêches et des Océans, à l’issue d’une rencontre d’experts tenue à Moncton la semaine dernière afin de réviser les prévisions. On n’a pas beaucoup de résiduel [du stock disponible à la pêche l’an dernier]. Le recrutement des crabes qui entreront dans la pêche est vraiment bon!»

Le pêcheur madelinot Eudore Aucoin, capitaine du «Sanbrendor» et président de l’entreprise de transformation Fruits de Mer Madeleine, admet que c’est rassurant de savoir que le stock de crabe des neiges soit en bon état. Or, l’humeur était sombre au congrès annuel de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP), auquel il a assisté il y a quelques jours à Québec.

«L’année 2023 s’annonce très, très difficile, souligne-t-il. Il y a encore beaucoup de crabe en inventaire – beaucoup trop – et les États-Unis, qui ont acheté à un certain prix, refusent de vendre à perte. Si la pêche commençait demain matin, je n’ose pas m’imaginer ce que pourrait être le prix au débarquement. Personne n’est optimiste. Tout le monde est inquiet.»

Selon M. Aucoin, les Terre-Neuviens proposeraient même de repousser l’ouverture de la saison de la prochaine saison de pêche, pour donner plus de temps à l’écoulement des inventaires. «Mais eux autres ne vivent pas ce qu’on vit avec la baleine noire [menacée d’extinction dont la protection entraîne certaines restrictions lors de la saison de pêche]. Nous, on se prépare pour que la saison commence le plus tôt possible, pour qu’on puisse prendre le plus de crabe possible avant l’arrivée des baleines.»

Les pêcheurs de la zone 12 du sud du golfe visent une ouverture dès les premiers jours d’avril.