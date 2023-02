De la valeur ou pas de l’astrologie

Bonjour Louise, que, par principe, je me permettrai de tutoyer. J’ai lu avec attention et satisfaction la lettre de Mario Labelle en date du 4 novembre dernier. Cet intervenant traitait des valeurs non prouvées de l’astrologie, qu’il jumelle en passant à la religion. Deux sciences selon un autre correspondant qu’il cite dans sa lettre, mais dont la première est non fondée et la deuxième discutable selon moi.

Par ailleurs, dans ta réponse, intéressante comme toujours, tu avances qu’il existe des coïncidences entre les gens d’un même signe. C’est une normalité que de dire ça puisqu’on peut aussi noter des similitudes entre des personnes de signes différents, tout comme des contradictions entre des gens d’une même identification zodiacale.

Les astrologues, instruits par eux-mêmes d’une matière non enseignée à l’université, utilisent effectivement leurs penchants imaginatifs pour interpréter les données d’une vraie science, soit l’astronomie. Il suffit qu’une plante éternue pour que Madame X née le 3 mai se mette à se méfier de ses voisins, pendant que son conjoint né le 26 juillet ait, lui, au contraire, intérêt à risquer d’en rencontrer pour se faire des amis. Foutaise que tout ça !

Nous deux, Louise, on pourrait s’identifier comme astrologues, et la naïveté populaire aidant, la clientèle serait au rendez-vous. Par ailleurs, et je l’ai déjà expérimenté, on ferait lire les données du jour d’un lion à un gémeau, en lui assurant que c’est à lui que ça s’adresse, et il en conclurait que c’est exactement son cas. C’est quand même surprenant qu’en 2022 il y ait encore autant de lecteurs dont les décisions dépendent de leur horoscope matinal.

Roger Matteau

Je corrige une première erreur de lecture de votre part en rapport avec cette lettre : ce monsieur n’a jamais jumelé la religion avec l’astrologie. Et pour en finir avec les affirmations que vous semblez me mettre dans la bouche : je n’ai jamais identifié l’horoscope quotidien comme représentant les valeurs de l’astrologie. J’ai simplement dit qu’entre les gens appartenant à un même signe du zodiaque, on retrouvait souvent des traits caractéristiques du signe en question vu dans sa description d’origine.