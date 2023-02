Découvrez la mesure d’assistance, un tout nouvel outil pour les personnes en situation de proche aidance

Vous aidez un proche que vous aimez et souhaitez obtenir une reconnaissance officielle pour le faire plus facilement? À l’inverse, vous voulez qu’un proche de confiance puisse vous soutenir officiellement dans vos communications et démarches auprès de tiers (ministères, institutions financières, professionnels de la santé et autres fournisseurs de services)? La nouvelle mesure d’assistance risque de vous intéresser.

Offerte depuis le 1er novembre 2022, cette mesure fait partie des grandes nouveautés mises en place par le Curateur public du Québec afin de mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité.

La mesure d’assistance permet à une personne qui vit une difficulté, quelle qu’en soit la nature, d’être assistée gratuitement par une ou deux personnes de son choix dans sa prise de décision, la gestion de ses biens et l’exercice de ses droits.

POURQUOI RECOURIR À LA MESURE D’ASSISTANCE?

Getty Images

La mesure d’assistance permet, en une seule et unique démarche, d’obtenir une reconnaissance officielle de l’assistant. Cette reconnaissance évite d’avoir à transmettre des autorisations individuelles à chaque tiers, une réalité à laquelle se heurtent fréquemment les proches aidants.

Une fois reconnu par le Curateur public, l’assistant peut agir comme intermédiaire et communiquer au nom de la personne assistée. Il peut obtenir et transmettre des renseignements en son nom, que ce soit à son médecin, son pharmacien, son comptable, son conseiller financier, ses fournisseurs (internet, câblodistribution, téléphonie, hydroélectricité, etc.) ou encore aux ministères et aux organismes gouvernementaux.

L’assistant peut ainsi faciliter les communications et démarches de la personne assistée dans plusieurs sphères de sa vie. Selon les besoins, il peut par exemple :

communiquer avec ses médecins traitants pour s’informer des suivis recommandés ;

contacter des ministères et organismes pour valider des renseignements nécessaires à la production de sa déclaration de revenus ;

vérifier le détail de factures directement auprès de ses fournisseurs de services ;

s’informer des produits et forfaits les plus avantageux pour elle.

La mesure d’assistance ne joue pas le même rôle que la procuration : la personne assistée reste maître de ses décisions et de ses avoirs. L’assistant ne peut pas décider pour elle, pas plus qu’il ne peut effectuer de transactions bancaires ou signer des documents à sa place.

Il peut toutefois la soutenir, la conseiller et échanger des informations à sa demande. Plusieurs filtres de protection sont d’ailleurs prévus pour prévenir les risques d’abus et de maltraitance, dont la vérification des antécédents judiciaires de l’assistant et la notification de la demande de reconnaissance aux proches.

QUI PEUT SE PRÉVALOIR DE CETTE NOUVELLE MESURE?

Getty Images/iStockphoto

La mesure d’assistance s’adresse aux personnes qui souhaitent obtenir de l’aide en raison d’une difficulté, tout en conservant le contrôle de leurs décisions. On peut notamment penser aux personnes ayant :

une perte d’autonomie en lien avec le vieillissement ;

une déficience intellectuelle légère ;

une limitation visuelle, auditive ou motrice ;

une maladie mentale ;

une barrière linguistique.

Pour s’en prévaloir, la personne doit comprendre la portée de la mesure et être capable d’exprimer ses volontés et préférences, à commencer par le choix de son ou de ses assistants.

POUR EN SAVOIR PLUS

La mesure d’assistance pourrait faciliter votre vie ou celle de vos proches? Visitez le Québec.ca/nouvelle-mesure-assistance pour en apprendre davantage sur cette mesure et sur la façon de présenter une demande de reconnaissance d’un assistant.

Vous pourrez même y télécharger le dépliant La mesure d’assistance - Une reconnaissance officielle pour vous aider (PDF) et vous inscrire aux webinaires « Tout savoir sur la mesure d’assistance », offerts gratuitement les 16 et 21 février ainsi que les 14 et 23 mars.

Vous avez des questions ? Communiquez avec l’équipe du Curateur public au 1 844 LECURATEUR (532-8728).

Pour en apprendre davantage, visionnez la capsule « C’est bon à savoir » de Salut Bonjour.