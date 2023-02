Deux nouvelles nominations de dirigeants à la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé mardi la nomination de Maxime Aucoin au poste de premier vice-président Déposants et Portefeuille global et de David Latour à la Direction des risques.

«Ces nominations permettront de faire profiter l’organisation de talents internes expérimentés qui soutiendront la construction d’un portefeuille de qualité dans un contexte macroéconomique et géopolitique caractérisé par une forte incertitude», a déclaré la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) mardi, par voie de communiqué.

M. Aucoin était responsable des activités de construction de portefeuille, de répartition de l’actif et de gestion des devises, et s’occupera désormais de l’analyse économique et financière, de la stratégie globale et du service-conseil aux déposants en plus.

«Sa grande capacité à encourager l’innovation chez ses équipes, ainsi que l’étendue de ses compétences et de sa perspective permettront d’augmenter la valeur ajoutée de l’ensemble de ces activités regroupées sous sa direction, au bénéfice de nos déposants», a commenté Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ.

David Latour remplacera Claude Bergeron, après son départ à la retraite, et sera responsable d’assurer la bonne gestion du risque lié aux stratégies d’investissement et à la conduite des opérations. Depuis 2020, M. Latour est vice-président, Stratégie et investissement, Solutions de financement.

«Par son expérience qui combine à la fois la gestion du risque et de l’investissement, à travers différentes catégories d’actif, tant dans les marchés publics que privés, David Latour a démontré sa capacité à prendre en charge la direction de la gestion du risque à la CDPQ», a tenu à souligner Charles Emond.