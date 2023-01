Don Juan de retour au Québec à l’été 2024

Vingt ans après sa création, Don Juan reviendra séduire le Québec. Une nouvelle mouture de la comédie musicale prendra la route dans la province à l’été 2024.

Après Notre-Dame de Paris l’été dernier, le public québécois pourra redécouvrir un autre classique de la scène avec le grand retour de la comédie musicale de Félix Gray. C’est d’ailleurs le succès de l’œuvre de Luc Plamondon et Ricard Cocciante qui a encouragé le producteur Paul Dupont-Hébert à mettre en branle cette nouvelle mouture de Don Juan.

« Don Juan, c’est une œuvre fantastique et des chansons inoubliables. En fait, c’est aussi gros – sinon plus ! – que Notre-Dame de Paris. Avec les musiciens sur scène, les danseurs et les chanteurs, c’est une équipe de 70 à 80 personnes qui prendra la route », explique le producteur.

Cette route, elle démarrera à Ottawa le 31 juillet 2024. Elle passera ensuite par Montréal et Québec, avant de se terminer à Trois-Rivières en septembre.

D’ici là, l’équipe de production se chargera de bâtir sa nouvelle distribution au fil d’auditions qui démarreront au printemps. Paul Dupont-Hébert promet d’assembler un « hybride des plus grandes voix du Québec, de la francophonie et de l’international », comme il l’a fait avec Notre-Dame de Paris.

Propulseur de carrières

Créée d’abord sur disque en 2003, Don Juan a fait le saut vers la scène l’année suivante avec une première mondiale organisée au Théâtre St-Denis de Montréal. Le spectacle avait, à l’époque, permis de révéler au public québécois les chanteurs Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier. Au fil des ans, sa distribution a accueilli des artistes tels que Mario Pelchat, Jonathan Roy, Natasha St-Pier, Robert Marien, Cindy Daniel et Étienne Drapeau.

C’est toutefois dans une version revampée qu’elle reprendra l’affiche afin de souligner son 20e anniversaire, en 2024.

« On ne change pas une formule gagnante, avance Paul Dupont-Hébert. Mais on revisitera les arrangements musicaux pour les rafraîchir et permettre aux gens de redécouvrir ces chansons qui ont marqué l’imaginaire québécois. »

Un nouvel album sera d’ailleurs lancé dans la foulée de cette nouvelle tournée.

Les billets pour les représentations de Montréal, Québec et Trois-Rivières seront en vente cette semaine. Pour tous les détails: donjuan2024.ca