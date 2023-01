Enfin une victoire en bleu poudre pour le CH?

Le Canadien de Montréal disputera mardi soir au Centre Bell son dernier match avant la pause du weekend des étoiles de la Ligue nationale et à l’occasion de la visite des Sénateurs d’Ottawa, il tentera de réaliser une première : gagner une partie avec un chandail bleu poudre sur le dos.

Jusqu’ici cette saison, la performance de la troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis avec l’uniforme-hommage aux Expos est peu glorieuse : six rencontres pour autant de défaites. Cependant, les plus optimistes diront que l’équipe a finalement inscrit son premier point au classement dans de telles circonstances, jeudi, quand elle s’est inclinée en prolongation devant les Red Wings de Detroit.

Une revanche?

Les plus pessimistes rappelleront toutefois le premier volet de la série aller-retour face aux «Sens». Ceux-ci ont piétiné le Tricolore 5 à 0 au Centre Canadian Tire, samedi, et visent un quatrième triomphe d’affilée. S’ils y parviennent, ils se retrouveront au-dessus de la barre de ,500. Au plan individuel, Claude Giroux connaît de bons moments, ayant amassé huit points à ses quatre plus récentes sorties. Il en a obtenu trois aux dépens du Canadien il y a trois jours.

«Nous avons la chance d’affronter la même équipe dans un deuxième match de suite. Si tu apprends de la première confrontation, que tu identifies ses habitudes et que tu es mieux préparé pour le second duel, je crois que ça peut être un avantage», a analysé l’attaquant Alex Belzile.

«Nous allons devoir connaître un bon début de rencontre. Il s’agit d’une équipe qui joue très bien présentement et qui compte sur plusieurs joueurs très talentueux», a ajouté le Québécois qui disputera son cinquième match dans la Ligue nationale cette saison.

Des retours

Les attaquants du CH Kirby Dach, Christian Dvorak et Evgenii Dadonov étaient de retour à l’entraînement avec leurs coéquipiers en avant-midi. Les trois hockeyeurs se sont absentés la veille pour suivre des traitements.

De plus, Jonathan Drouin et Joel Armia ont patiné avec le reste du groupe. Blessés, les deux hommes sont sur la touche depuis le 15 janvier dernier.

C’est le gardien Jake Allen qui sera devant le filet du Tricolore contre les Sénateurs. Après cet affrontement, le duel suivant de la formation montréalaise se tiendra le 11 février.