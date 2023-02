Enlèvement à Haïti d'un membre d'une mission d'assistance médicale cubaine

Un chauffeur d'une mission d'assistance médicale cubaine en Haïti a récemment été enlevé à Port-au-Prince, a annoncé mardi le ministère de la Santé cubain.

Alejandro Aguilera Milanes, chauffeur de cette mission composée de 250 médecins, infirmiers et personnels de soutien, a été enlevé le 23 janvier à Port-au-Prince, a indiqué le ministère dans un communiqué.

«Des efforts ont été entrepris avec les autorités haïtiennes pour faire face à cet événement malheureux avec la plus grande priorité afin de parvenir à la libération rapide et sûre du collaborateur cubain», ajoute le communiqué, sans plus de précisions.

Ce n'est pas le premier enlèvement d'un membre de cette mission cubaine en Haïti. L'année dernière, une médecin avait été séquestrée pendant 10 jours avant d'être libérée.

Depuis plus de deux ans, les gangs multiplient les rapts crapuleux à Port-au-Prince, séquestrant des personnes de toute origine socio-économique et de toute nationalité.

Haïti est englué dans une crise politique depuis plusieurs années et l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 a profondément aggravé la situation. Les gangs jouissent en outre d'une large impunité et les violences se sont multipliées ces dernières années.

En 2022, l'ONU a enregistré 1359 enlèvements et plus de 2000 meurtres dans le pays, soit un tiers de plus que l'année précédente.

Médecins sans frontières a annoncé vendredi suspendre ses activités dans un hôpital de la capitale haïtienne après que des hommes armés y ont fait irruption et en ont sorti un patient pour le tuer à quelques mètres.