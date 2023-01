Islamophobie: cachez cette haine que je ne saurais voir

À l’occasion du sixième anniversaire de la tragédie de la Grande Mosquée de Québec, plusieurs politiciens, notamment François Legault et Valérie Plante, ont choisi de restreindre les commentaires sous leurs publications sur les réseaux sociaux.

Ce n’est certainement pas parce qu’ils craignaient de recevoir une vague d’amour incontrôlée, au contraire.

Regarder la haine en face

Certains médias choisissent de limiter les commentaires sur certains sujets quand ils craignent que les conversations ne déraillent.

La situation est plus délicate quand celui ou celle qui limite les commentaires a la charge de représenter l’ensemble des citoyens. Si les élus emploient les réseaux sociaux pour s’adresser à tous, ne tombe-t-il pas sous le sens que tous puissent y répondre également ?

L’enjeu se situe alors dans la capacité de modérer les propos souvent odieux qu’on peut lire dans les commentaires d’usagers. Le filtre ultime sur les réseaux repose dans les mains d’employés qui doivent se taper le déluge de commentaires et masquer ceux qui dépassent des limites souvent floues.

Qu’est-ce qui constitue un discours haineux ? Qu’est-ce qui relève de la banale insulte ordinaire ? Les élus qui ont choisi de limiter les commentaires vous diront qu’ils n’ont pas le personnel et les moyens suffisants pour modérer les conversations les plus polarisantes, et c’est là que ça devient intéressant.

Islamophobie et intolérance

Ni Valérie Plante ni François Legault ne choisissent habituellement de limiter les commentaires sur Facebook et Twitter.

Ce qu’ils ont voulu éviter dimanche, c’est l’expression immodérée de l’islamophobie et de la xénophobie qui jaillit lorsqu’il est question de la communauté musulmane au Québec.

On ne pourra jamais guérir des blessures du 29 janvier si on continue d’en nier l’origine. Plus qu’un esprit dérangé, c’est l’islamophobie qui a coûté la vie à six hommes et marqué toute une communauté.

Fermer les commentaires sur Facebook et Twitter équivaut à détourner le regard et passer son chemin.