Jameson Rodgers à Lotbinière en juin

Jameson Rodgers, Russell Dickerson et Dallas Smith seront les têtes d’affiche de la 8e édition du Festival country Lotbinière qui se déroulera les 15, 16 et 17 juin à Saint-Agapit.

Vingt mille spectateurs sont attendus pour cette grande fête de la musique new country où 18 artistes se produiront sur deux scènes extérieures.

Plusieurs de ces artistes en seront à leur première visite au Québec. En plus des têtes d’affiche, on retrouvera Travis Denning, l’étoile montante canadienne, Owen Riegling, Robyn Ottolini, MacKenzie Porter et les artistes québécois Francis Degrandpré et Phil G. Smith qui monteront sur les planches de la scène principale.

« C’est tout un exploit que nous avons réussi à faire en réunissant des artistes américains comme Russell Dickerson, Jameson Rodgers et Travis Denning. C’est le fruit d’un long travail que nous menons depuis 2015, soit de donner une crédibilité au marché de la musique country au Québec, afin qu’il soit reconnu par les promoteurs et prisé par les artistes country. On y croit et on est vraiment fiers d’avoir été les précurseurs de cette vague new country au Québec », a indiqué Guillaume Laflamme, cofondateur du Festival country Lotbinière, dans un communiqué de presse.

Populaires

Originaire du Mississippi, Jameson Rodgers est connu, entre autres, pour sa chanson Some Girls et pour le duo Cold Beer Calling My Name qu’il a fait avec le très populaire Luke Combs. Il sera en spectacle le 15 juin.

Déjà dévoilé, Russell Dickerson montera sur scène le 16 juin. L’artiste originaire du Tennessee compte sept certifications platine et plus de 2,2 milliards d’écoutes sur les plateformes numériques. Les pièces Yours, Blue Tacoma, Every Little Thing et Love You Like I Used To font partie de ses succès.

La vedette canadienne Dallas Smith fermera la huitième édition du festival le 17 juin. Le chanteur de la Colombie-Britannique cumule le plus de numéros un au cours des dix dernières années et autant de succès que Shania Twain au Canada.

Photo fournie par Festival country Lotbinière

Artistes québécois

Onze des 18 artistes qui participeront à cette huitième édition sont québécois. Six chantent en français. La scène Kia présentera uniquement des artistes du Québec.

Justin Berth, Gambling Lines, Bridge, The Wild Palominos, Andie Therio, Karo Laurendeau, Fred Dionne, Vince Lemire et le Blue Ridge Band complètent la délégation québécoise.

Le Québécois Francis Degrandpré ouvrira la soirée mettant en vedette Russell Dickerson. Originaire de Gatineau, Phil G. Smith fera de même avant Dallas Smith.

« Ce qui prouve qu’il n’est pas nécessaire de se produire à Nashville ou de chanter en anglais pour se produire sur l’une des plus grandes scènes de musique country au Québec », a fait remarquer Guillaume Laflamme.

La programmation complète et les billets sont en vente sur le site countrylotbiniere.com.