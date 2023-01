Les libéraux sont-ils de meilleurs humains que les autres Québécois?

On parle beaucoup, depuis quelques jours, de la nomination d’Amira Elghawaby par Ottawa en tant que représentante spéciale de lutte contre l’islamophobie au Canada.

On en parle, car cette dame a déjà accusé les Québécois d’être animés par un fort sentiment anti-musulman. C’est ainsi que madame Elghawaby interprète l’appui des Québécois à la laïcité.

Elghawaby

Elle a cherché à donner une autre signification à ses propos ensuite, mais personne n’est dupe. Cela nous rappelle une chose: le concept d’islamophobie sert plus souvent qu’à son tour à interdire toute critique de l’islam, comme si cette religion devait disposer d’un statut particulier dans la vie publique.

J’ajoute que lorsqu’on a rappelé à Elghawaby que les Canadiens français ont souffert de la colonisation britannique, elle répond: « Je vais vomir ».

Le gouvernement Trudeau est dans l’embarras.

Mais il a trouvé une alliée dans les rangs du PLQ, chez Jennifer Maccarone, la députée de Westmount.

Il vaut la peine de citer son tweet intégralement. « Après la loi 21 et son refus de reconnaître le racisme systémique, la CAQ démontre encore une fois une rigidité sans nom et un manque d’humanité en ne soutenant pas la nomination de Mme Elghawaby. Les Québécois veulent bâtir des ponts et non se diviser ».

On comprendra donc que pour la députée Maccarone, la loi 21 manquait d’humanité.

De même, qui refuse de se soumettre à la théorie du racisme systémique manque d’humanité.

Et maintenant, refuser la nomination d’une femme accusant tout un peuple de réflexes discriminatoires traduirait un manque d’humanité.

Maccarone

De son point de vue, Mme Maccarone a plus d’humanité que la grande majorité des Québécois qu’elle regarde de haut. C’est un meilleur humain que ses compatriotes.

Elle a finalement retiré son tweet. Et son parti a soudainement cru nécessaire de dénoncer Elghawaby. C’est ce qu’on appelle nous prendre pour des idiots.