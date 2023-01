Ottawa veut agir contre l’espionnage chinois

Le ministre fédéral de l’Innovation promet de mieux protéger la recherche après une enquête révélant que des institutions comme McGill ont multiplié les partenariats avec une université sous le commandement de l’armée chinoise.

« S’il faut en faire plus avec les provinces, on va le faire. On va les appeler », a dit, hier, François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie,

« Si on doit adopter des mesures additionnelles pour protéger la recherche scientifique dans les universités, on va le faire », a ajouté l’ex-ministre des Affaires étrangères.

À ses côtés, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, en visite à la tribune du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), a affirmé être « extrêmement vigilant ».

« On n’est absolument pas naïf », a-t-il lancé.

McGill pointée du doigt

Une enquête du Globe and Mail a révélé, hier, que l’Université McGill arrive au 3e rang des universités qui travaillent le plus étroitement avec l’Université nationale de technologie de la défense de Chine, par nombre de publications (entre 2005 et 2022).

En comparaison, l’Université Concordia se classe au neuvième rang du palmarès compilé par le quotidien torontois et Strider Technologies Inc.

Invitée à réagir par Le Journal, l’Université McGill s’est défendue en disant s’efforcer « d’être aussi ouverte que possible aux collaborations mondiales ».

« Nous avons été les initiateurs de la création du Gouvernement du Canada – Groupe de travail sur les universités, qui a travaillé sur une stratégie visant à assurer la sécurité de l’entreprise de recherche canadienne », a-t-elle souligné.

McGill a rappelé qu’en juillet 2021 Ottawa a eu de nouvelles lignes directrices de sécurité nationale en recherche.

« Le Regroupement des universités de recherche du Canada (U15) prend la question de la protection de l’écosystème de recherche du Canada au sérieux, en plus de leur engagement à préserver un écosystème de recherche collaboratif et ouvert », a insisté l’université.

McGill a affirmé, hier, travailler avec nos alliés dans un groupe de travail du G7 sur la sécurité et l’intégrité de la recherche parce que c’est une « préoccupation constante de grande importance ».