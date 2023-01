[PHOTOS] Absence de réseau cellulaire: elles frôlent la mort et ne peuvent appeler les secours

La mère d’une étudiante qui a frôlé la mort dans un accident de voiture en fin de semaine dernière avec trois amies déplore l’absence de réseau cellulaire sur une partie de la route 172 entre Sacré-Cœur et Saguenay.

Juliette Bouchard, qui étudie à Saguenay, rentrait chez elle, samedi vers 16h, à Tadoussac avec trois de ses amis pour y passer la fin de semaine lorsqu’elle a fait une embardée sur la route 172. Après quelques tonneaux, leur voiture a atterri dans un profond fossé où il y avait un cours d’eau.

Photo tirée de Facebook, MIREILLE PINEAULT

Par miracle, leur voiture est retombée sur ses roues et les jeunes filles ont réussi à s’en extirper par leurs propres moyens.

«Les pompiers nous ont dit probablement que si la voiture était restée sur le toit, elles n’auraient pas été capables de sortir du véhicule et comme le fossé était profond, personne ne pouvait les voir à partir de la route», a confié la mère de Juliette, Mireille Pineault.

Photo tirée de Facebook, MIREILLE PINEAULT

En état de choc

Les jeunes femmes ont marché dans l’eau et remonté la pente pour rejoindre la route 172 afin d’appeler des secours, mais il n’y avait pas de réseau cellulaire.

Elles ont dû attendre qu’un camion s’arrête pour les faire monter et les amener à plus de 20 km plus loin afin d’avoir accès au réseau, alors qu’elles étaient frigorifiées et en état de choc.

«Elles ont essayé par tous les moyens de joindre le 911, mais c’était impossible.»

D’après Mme Pineault, l’accident s’est produit au kilomètre 48, soit environ au milieu du trajet (le kilomètre 0 se situe à l’intersection des routes 138 et 172).

Ce n’est qu’au kilomètre 28 qu’elles ont enfin pu contacter les services d’urgence.

«C’est connu qu’il n’y a pas de réseau sur une distance d’environ 40 km. C’est le stress pour tous les parents dont les enfants empruntent cette route pour aller étudier à l’extérieur.

«Si elles avaient été incapables de sortir du véhicule pour quelque raison que ce soit, la fin aurait pu être tragique à cause du manque de réseau cellulaire. Personne se serait arrêté parce qu’on ne voyait pas la voiture le long de la route. C’est ça qui est inconcevable.

«On est en 2023 quand même. On va sur la Lune et on reste en communication et on ne peut pas l’avoir entre Sacré-Cœur et Chicoutimi? Quand il y a eu le G7 à la Malbaie en 2018, les gouvernements ont déployé 15 M$ dans le temps de le dire pour améliorer le réseau cellulaire pour Donald Trump. Ce n’est pas parce qu’ils ne peuvent pas», a dit Mme Pineault.