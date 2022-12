Revue 2022: des décès qui ont touché les gens

Comme c’est le cas chaque année, le public a pleuré le départ d’idoles sportives qu’il a appréciées au fil du temps et en 2022, ce fut particulièrement vrai au Québec.

Le printemps restera gravé en mémoire de plusieurs amateurs de hockey de la province pour des raisons plutôt tristes. Effectivement, le cancer du poumon a enlevé aux Québécois deux de leurs ambassadeurs de renom en l’espace d’une semaine. Après la mort de Mike Bossy le vendredi 15 avril, la population a appris avec regret le décès de Guy Lafleur exactement sept jours plus tard. Ces deux adieux survenus beaucoup trop tôt ont laissé un vide immense.

Évidemment, d’autres personnalités connues d’ici et d’ailleurs nous ont dit au revoir en 2022. Voici une présentation de grands du sport qui ont effectué leur dernier tour de piste cette année.

Les géants

-Guy Lafleur (20 septembre 1951-22 avril 2022)

Chantal Poirier / JdeM

Certainement le nom plus célèbre au Québec à nous avoir quittés cette année, Guy Lafleur a marqué son époque. «Flower», c’est beaucoup plus que trois titres des pointeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), deux trophées Hart, un Conn-Smythe et cinq coupes Stanley. Ancien du Canadien et des Nordiques, entre autres, le «Démon blond» imposait le respect par son jeu flamboyant et son franc-parler à l’extérieur de la patinoire. Des milliers de personnes ont reconnu ses qualités en défilant devant son cercueil en chapelle ardente, peu avant des funérailles nationales auxquelles de nombreux dignitaires ont assisté.

-Mike Bossy (22 janvier 1957-15 avril 2022)

Autre incontournable du hockey québécois, Mike Bossy a été l’un des artisans de la dynastie des Islanders de New York, gagnants de quatre coupes Stanley d’affilée de 1980 à 1983. L’ex-numéro 22 est devenu en janvier 1981 le deuxième joueur de la LNH à atteindre le plateau des 50 buts dans les 50 premiers matchs de sa saison, le premier depuis Maurice Richard. Ayant agi comme analyste pour TVA Sports dans ses dernières années, il a totalisé 573 filets en carrière.

D’autres noms connus du hockey

-Borje Salming (17 avril 1951-24 novembre 2022)

Craig Robertson/Toronto Sun/QMI Agency

L’ex-défenseur que les partisans des Maple Leafs de Toronto ont longuement acclamé a été le premier joueur européen intronisé au Temple de la renommée en 1996. Décédé de la maladie de Lou Gehrig quelques jours après une apparition publique émouvante au Scotiabank Arena, il a amassé 787 points en 1148 rencontres de saison. Même s’il n’a jamais soulevé la coupe Stanley, il fait partie des 100 meilleurs joueurs du premier siècle d’existence de la ligue.

-Eugene Melnyk (27 mai 1959-28 mars 2022)

AGENCE QMI/MATTHEW USHERWOOD

Le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa s’est impliqué dans le monde pharmaceutique et était reconnu pour sa philanthropie. Les partisans se souviennent davantage de lui pour le club qu’il a acquis en 2003 moyennant 92 millions $US environ. Sous sa gouverne, les «Sens» ont participé à une finale de la Coupe Stanley, mais ont éprouvé des ennuis aux guichets. L’un de ses projets, la construction d’un nouvel aréna sur les plaines LeBreton, n’a pu se concrétiser de son vivant.

-Clark Gillies (7 avril 1954-21 janvier 2022)

AFP

Tout comme Bossy, l’un de ses compagnons de trio de l’époque, l’ancien attaquant a été l’une des armes de prédilection des Islanders à leur apogée. Il a réalisé six productions d’au moins 30 buts et a accumulé près de 700 points en carrière. Arrivé au Temple de la renommée en 2002, il avait le don de marquer le but déterminant: il a totalisé 54 filets décisifs dans la LNH.

-Emile Francis (13 septembre 1926-19 février 2022)

Photo AFP

Son parcours sur la glace est resté un peu obscur, mais celui à l’extérieur le fut beaucoup moins. Il a été le directeur général de trois formations, notamment les Rangers de New York et les Whalers de Hartford, œuvrant de 1964 à 1989. Néanmoins, il n’a pu mener ses équipes vers une seule coupe Stanley, lui qui a accédé au Panthéon du hockey dans la catégorie des bâtisseurs en 1982.

-Pelé (23 octobre 1940-29 décembre 2022)

AFP

Véritable légende du soccer, Pelé a marqué le soccer, à un tel point que le Comité international olympique l’a désigné athlète du siècle en 1999. De son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, il est le seul triple vainqueur de la Coupe du monde et a inscrit 1281 buts en 1363 matchs en carrière. Il faut aussi rappeler ses 11 titres de meilleur buteur en championnat de Sao Paulo et ses cinq coupes du Brésil, entre autres. L’ex-numéro 10 a également eu une influence dépassant le terrain, agissant notamment comme ministre des Sports de son pays et ambassadeur de l’ONU et de l’UNESCO en matière d’éducation et d’environnement.

D’autres départs québécois

-Jason Di Tullio (6 janvier 1984-28 juillet 2022)

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

L’entraîneur adjoint du CF Montréal, qui souffrait d’un glioblastome depuis juin 2021, a été longuement relié à l’équipe pour laquelle il a joué de 2002 à 2007. Jason Di Tullio a disputé 81 matchs avec l’Impact. Comme instructeur, il a travaillé en outre avec l’Académie de l’Impact et a été adjoint pour Soccer Canada auprès des moins de 23 ans. Après son décès, un trophée portant son nom a été décerné à un joueur qui incarne la fougue et la combativité.

-Jonathan Beaulieu-Richard (10 octobre 1988-25 septembre 2022)

James Hajjar / Courtoisie Carabins de l’Université de Montréal

Mort d’un sarcome, Jonathan Beaulieu-Richard a porté l’uniforme des Alouettes de Montréal en 2013 et 2014 pour 26 rencontres en tout. L’ex-secondeur de la Ligue canadienne de football a également joué avec les Carabins de l’Université de Montréal, établissant une marque d’équipe pour le nombre de plaqués en une année. Par ailleurs, il a été candidat indépendant dans la circonscription de Maskinongé aux élections provinciales de 2018.

Ailleurs dans le monde

-Patrick Tambay (25 juin 1949-4 décembre 2022)

Photo AFP

L’ex-pilote de Formule 1 a signé deux victoires en 114 Grands Prix, acquises avec l’écurie Ferrari en 1982 et 1983. Il est grimpé 11 fois sur le podium, ayant par ailleurs disputé 30 épreuves avec Renault et 28 chez McLaren. Patrick Tambay était le parrain de Jacques Villeneuve, le fils de Gilles, et aussi un grand ami du paternel. Il a rejoint la Scuderia à la suite du décès tragique de son comparse sur le circuit de Zolder le 8 mai 1982.

-Bruce Sutter (8 janvier 1953-13 octobre 2022)

REUTERS/Brendan McDermid (UNITED STATES)

Membre du Temple de la renommée du baseball, il a empoché un trophée Cy-Young sous les couleurs des Cubs de Chicago en 1979 et a remporté la Série mondiale avec les Cardinals de St. Louis en 1982. Il a réussi 300 sauvetages en carrière, dominant les majeures dans trois saisons distinctes.

-Gaylord Perry (15 septembre 1938-1er décembre 2022)

Getty Images/AFP

Le double récipiendaire du Cy-Young a savouré 314 victoires en 22 ans dans le baseball majeur, réussissant 3534 retraits sur des prises en 777 parties. Cinq fois invité au match des étoiles, il s’est démarqué dans les décennies 1960 et 1970. Certains se souviennent de son côté flamboyant au monticule.

-Franco Harris (7 mars 1950-20 décembre 2022)

AFP

L’ancien demi offensif et membre du Temple de la renommée du football est l’une des figures associées aux Steelers de Pittsburgh des années 1970; le numéro 32 a contribué à quatre titres du Super Bowl et détenait 24 records de la NFL à sa retraite en 1983. Franco Harris est aussi l’auteur de l’Immaculate Reception, survenue dans un match éliminatoire en 1972. Le jeu est considéré par plusieurs comme le plus beau de l’histoire de la ligue.

-Dan Reeves (19 janvier 1944-1er janvier 2022)

rc/Photo by Mike Segar REUTERS

L’entraîneur d’expérience a dirigé durant 23 ans dans la NFL et a obtenu 201 gains à vie, éliminatoires incluses. Il a mordu la poussière à ses quatre présences au Super Bowl, incluant trois avec les Broncos de Denver. Dan Reeves a aussi excellé comme porteur de ballon, gagnant un Super Bowl avec les Cowboys de Dallas en janvier 1972.

Autres disparus

-Pierre Rinfret (18 juin 1949-27 mai 2022), médias

-Vin Scully (29 novembre 1927-2 août 2022), médias

-Jeremy Giambi (30 septembre 1974-9 février 2022), baseball

-Scott Hall (20 octobre 1958-14 mars 2022), lutte professionnelle

-Odalis Perez (11 juin 1977-10 mars 2022), baseball

-Dwayne Haskins (3 mai 1977-9 avril 2022), football

-Bryan Marchment (1er mai 1969-6 juillet 2022), hockey

-Buster Drayton (2 mars 1952-20 novembre 2022), boxe

-Orval Tessier (30 juin 1933-25 août 2022), hockey

-Marion Barber (10 juin 1983-1er juin 2022), football

-Tony Siragusa (14 mai 1967-22 juin 2022), football

-Maury Wills (2 octobre 1932-19 septembre 2022), baseball

-Peter McNab (8 mai 1952-6 novembre 2022), hockey

-Nick Bollettieri (31 juillet 1931-4 décembre 2022), tennis

-Tom Browning (28 avril 1960-19 décembre 2022), baseball