«Soirée Black Out»: Sophie Durocher veut des réponses et sort les griffes

Sophie Durocher est sans contredit une intervieweuse coriace. Elle sait poser les bonnes questions, celles qui vont permettre à tout le monde de bien comprendre une situation. Mais quand les réponses tardent à venir... ouf!

À son micro de QUB radio, on peut dire qu’elle a tenu à aller au fond des choses au sujet de cet événement qui doit avoir lieu le 17 février. On vous rappelle que le Centre National des Arts présente, le 17 février prochain, une soirée réservée à la communauté noire.

«Ça c’est fait à Toronto», a affirmé Annabelle Cloutier, la directrice générale stratégie et communications du CNA, en entrevue avec Sophie Durocher.

Mme Cloutier a affirmé que la présentation de la pièce Is God Is vise à souligner le mois de l’histoire des Noirs, et que tout le monde est bienvenu à la représentation.

Pourtant, un avertissement sur le site de Ticketmaster, qui vend des billets, est clair. Il est question d’une «représentation pour un public s’identifiant comme noir». C’est une mention qui a été changée «pour clarifier le langage», selon Mme Cloutier.

On peut dire que c’est une entrevue pour le moins... musclée, sur un sujet très délicat. Nous vous laissons juger par vous-même!