Sophie Brochu quittera en laissant en plan sa grande réorganisation

La réorganisation majeure lancée en 2021 par Sophie Brochu, PDG d’Hydro-Québec, va-t-elle se poursuivre malgré son départ ? Plusieurs cadres digèrent mal sa décision de quitter le navire en plein chambardement.

• À lire aussi: Démission-surprise de la PDG d’Hydro-Québec

En février 2021, la PDG Sophie Brochu annonçait à ses employés une réforme organisationnelle : la disparition des divisions Production, Transport et Distribution pour créer une seule et grande Hydro-Québec. Les présidents des divisions deviendraient les v.-p. exécutifs d’une seule et même entité.

« L’idée était bonne, mais ça a créé une confusion interne. Plusieurs cadres sont démobilisés. On gère maintenant l’entretien d’un poteau de rue, un pylône, une ligne de haute tension de centaines de millions de dollars et une centrale de milliards de dollars dans un même groupe, mais avec plusieurs systèmes et des processus disparates », explique un cadre chez Hydro-Québec, sous couvert de l’anonymat.

« C’est comme essayer de convaincre un professeur d’école qu’il peut enseigner à des jeunes, des ados et des universitaires dans une même école. Ce n’est pas réaliste », ajoute-t-il.

Qui portera le ballon ?

La PDG annonce son départ alors que les ingénieurs et les cadres sont en mode attente, et que les pertes d’efficacité s’accumulent dans l’entreprise.

« Une réorganisation de la sorte, ça peut prendre jusqu’à 10 ans », souligne pour sa part un ancien cadre d’Hydro-Québec, qui était présent en 2021 et qui souhaite aussi préserver l’anonymat. « Pendant son passage, Mme Brochu a impressionné les syndicats avec ses talents de communication. Mais les gestionnaires souffrent encore de cette restructuration. »

Comme la réorganisation était menée par Mme Brochu, qu’adviendra-t-il du projet une fois la nouvelle direction en place ?

« Elle n’avait pas nécessairement de mandat pour faire ça, qui émanait d’une consultation large et transparente. C’est son projet. Donc une fois qu’elle est partie, qui va être le porteur de ballon ? », demande Pierre-Olivier Pineau, professeur aux HEC Montréal.

« Peu importe qui va pousser le projet, les employés risquent d’être encore moins motivés, car ils vont se demander si la ou le prochain PDG, dans quelques mois, va poursuivre dans la même voie », ajoute-t-il.

Dur à avaler

En février 2022, Hydro-Québec annonçait une autre étape de sa réorganisation, soit la création de quatre groupes : Stratégies et développement, Planification intégrée des besoins énergétiques, Infrastructures et système énergétique, ainsi qu’Exploitation et expérience client.

« Nous avons annoncé la fin des divisions et la création de quatre groupes qui forment la chaîne de valeur », précise Caroline Des Rosiers, porte-parole d’Hydro-Québec. « En juin 2022, nous avons annoncé des précisions sur la structure. Depuis, nous travaillons sur l’amélioration des processus et l’optimisation de nos outils et systèmes. ».

Les cadres d’Hydro-Québec à qui nous avons parlé demeurent inquiets. « On s’attendait à avoir un ralentissement de l’efficience, mais on se disait que c’était pour le mieux à long terme », dit l’un d’eux. « Mais en plein milieu de la game, Mme Brochu s’en va. C’est dur à avaler pour plusieurs. ».

LE GRAND CHAMBARDEMENT CHEZ HYDRO EN TROIS DATES

Février 2021 : Dans un message aux employés, Sophie Brochu annonce l’abolition prochaine des trois divisions (production, transport et distribution). Hydro-Québec regroupe ses opérations en une seule entité, afin de travailler de façon plus « collaborative ».

Février 2022 : Hydro-Québec annonce un changement de structure « transversale », qui comprend désormais quatre groupes : Stratégies et développement, Planification intégrée des besoins énergétiques, Infrastructures et système énergétique, ainsi qu’Exploitation et expérience client.

Janvier 2023 : Sophie Brochu annonce qu’elle quittera Hydro-Québec le 11 avril prochain.