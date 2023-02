Suggestion pour régler un problème d’incontinence

À la suite de la lecture ce matin d’une lettre de votre courrier, je voudrais faire part de mon expérience personnelle pour aider la personne qui écrivait la lettre, à régler son problème d’incontinence fécale. Elle signait sa lettre « Déprimée », et je la comprends, car affectée moi aussi par un tel problème difficile à nommer en public, j’ai mis du temps à le régler.

Mes diverses et longues recherches m’ont permis d’en arriver à identifier que j’avais développé avec le temps un problème d’intolérance au lactose. J’ai alors commencé à acheter du lait, de la crème glacée ainsi que d’autres produits laitiers sans lactose. Et ça a réglé mon problème.

Pour me prouver que je suis dans la seule voie bonne pour moi et ma santé, il suffit que j’aille dans une crémerie un seul soir pour y manger un cornet de crème glacée normal, et 24 heures plus tard, immanquablement, l’incontinence fécale refait surface.

J’espère que mon conseil pourra aider cette lectrice ainsi que plusieurs autres, car dans mon entourage, ça semble être un problème qui se répand comme une traînée de poudre, en particulier chez les femmes.

N.

Si on jette un œil sur la quantité phénoménale de produits sans lactose apparus sur les tablettes de nos épiceries ces dernières années, on ne peut que corroborer l’affirmation contenue dans le dernier paragraphe de votre lettre qui me semble des plus justes.

Notez que 70 % de la population mondiale aurait des troubles gastriques à la suite de la consommation de produits laitiers, pour la simple et bonne raison que le gène qui ordonne la production de la lactase, sécrétée par la muqueuse de l’intestin grêle qui agit comme une paire de ciseaux pour permettre la digestion du lactose, s’arrête normalement de fonctionner après le sevrage.