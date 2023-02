Un international canadien tire sa révérence

L’international canadien Tosaint Ricketts a décidé d'accrocher ses crampons après une carrière de 14 saisons professionnelles, ont annoncé les Whitecaps de Vancouver mardi.

Celui qui évoluait au poste d’attaquant restera dans l’entourage du club britanno-colombien, en tant que membre facilitant la communication et l’engagement des joueurs.

Ricketts, natif d’Edmonton, a aussi porté les couleurs du Toronto FC dans la Major League Soccer, avec qui il a remporté la Coupe MLS en 2017. Il a inscrit 22 buts et cinq passes décisives en 119 duels dans le circuit Garber.

Âgé de 35 ans, il a aussi souvent représenté l’unifolié, amassant 17 filets en 61 présences avec l’équipe canadienne de soccer.

«En prenant du recul par rapport à ma carrière, je ressens de la joie et le sentiment du devoir accompli, a déclaré Ricketts au site de la MLS. Je suis engagé à faire tout mon possible pour promouvoir le soccer dans ce pays et aider les futures générations à réaliser leurs rêves.»

Les Whitecaps étaient aussi enjoués à l’idée de poursuivre leur collaboration avec le nouveau retraité, qui a soulevé la coupe des Voyageurs avec l’équipe de Vancouver en 2022.

«Sa présence était cruciale dans le vestiaire en raison de ses qualités de leader, et il a toujours voulu donner son maximum quand il portait notre uniforme», a louangé le directeur sportif Axel Schuster.