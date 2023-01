Un père demande de pardonner à sa femme qui a tué leurs 3 enfants

Un père de famille qui vit un drame épouvantable demande aux gens de pardonner à sa femme qui aurait tué leurs trois enfants avant de tenter de se suicider.

Patrick Clancy de Duxbury au Massachusetts raconte dans une page GoFundMe mise sur pied par sa famille comment il était heureux d’être père et parle de ses trois enfants Cora, 5 ans, Dawson, 3 ans et Callan, 8 mois.

«Le choc et la douleur sont atroces et implacables. Je me souviens constamment d'eux et avec mon peu de sommeil, je rêve d'eux en boucle», a écrit le père des trois petites victimes, rapporte People. «Cora, Dawson et Callan étaient l'essence de ma vie et je suis complètement perdu sans eux.»

Callan est «mort avec un énorme courage malgré sa si petite taille. C'était peut-être sa façon de montrer ce que je dois faire pour aller de l'avant», poursuit le papa.

Lindsay Clancy, 32 ans, aurait étranglé ses trois enfants au domicile familial la semaine dernière avant de tenter de se suicider en se jetant de la fenêtre du 2e étage.

Son mari s’était absenté durant 25 minutes pour aller chercher des plats pour emporter quand elle aurait commis l’irréparable, selon un ami de la famille cité par People. C’est lui qui a joint le 911 à son retour à la maison, mardi dernier, afin de demander de l’aide.

Cora et Dawson sont décédés à l’hôpital peu de temps après les crimes. Le petit Callan a succombé à ses blessures vendredi, a déclaré le bureau du procureur du comté de Plymouth dans un communiqué.

Patrick Clancy explique que sa femme Lindsay souffrait d’une psychose post-partum ou de dépression au moment des meurtres présumés.

Malgré le drame, l’Américain a trouvé de bons mots pour sa femme.

«Notre mariage était merveilleux et s’est renforcé à mesure que son état empirait rapidement. J'étais fier d'être son mari comme je l'étais d'être père et je me sentais constamment chanceux de l'avoir dans ma vie», se remémore le père endeuillé.

M. Clancy demande aux gens qui ont suivi le drame de pardonner à sa femme.

«Je vous demande à tous de trouver au fond de vous-mêmes le courage de pardonner à Lindsay, comme je l'ai fait.»

«La véritable Lindsay était généreuse, aimante et attentionnée envers tout le monde: moi, nos enfants, notre famille, nos amis et ses patients. Tout ce que je lui souhaite maintenant, c'est qu'elle puisse trouver la paix d'une manière ou d'une autre», ajoute-t-il avec courage.

Au moment du drame, Lindsay Clancy était en congé de son travail d’infirmière en néonatologie au Massachussetts General Hospital, rapporte People. «Nous sommes attristés et sous le choc d'apprendre cette tragédie. Nous adressons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui sont touchés par ces événements», a déclaré l'hôpital dans un communiqué.

Selon un proche de la famille, Lindsay Clancy participait à un programme en santé mentale cinq jours par semaine pour tenter de juguler ses problèmes.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

• www.aqps.info

• 1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

• www.jeunessejecoute.ca

• 1 800 668-6868

Tel-jeunes

• www.teljeunes.com

• 1 800 263-2266